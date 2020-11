Occitanie - Noël Sans Amazon : Carole Delga signataire de la pétition nationale pour soutenir le commerce de proximité

NoëlSansAmazon : Carole Delga signataire de la pétition nationale pour soutenir le commerce de proximité et la création d'une contribution exceptionnelle sur les GAFA

Aux côtés d'autres élus et de personnalités nationales du monde de la culture et des associations, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga s'est associée à la pétition lancée par le collectif NoëlSansAmazon, qui encourage à n'acheter aucun cadeau sur cette plateforme pendant la période de Noël afin de soutenir l'emploi local, les commerces de proximités et les acteurs d'un commerce raisonnable.

« En cette période de crise sanitaire et économique, nous devons plus que jamais faire preuve de patriotisme économique envers nos commerces de proximité. C'est tout le sens de mon soutien à la pétition lancée aujourd'hui par le collectif NoëlSansAmazon.

Bien avant la crise que nous connaissons, je l'ai toujours dit, nos emplettes sont nos emplois. C'est ensemble, en nous engageant à acheter chaque jour des produits régionaux, et en privilégiant nos commerces de proximité, que nous agissons concrètement pour soutenir nos commerçants, artisans et fabricants. C'est dans cette optique que nous avons lancé les plateformes Dans ma Zone ou Tous Occitariens, qui proposent gratuitement aux commerçants, fabricants, agriculteurs ou restaurateurs de disposer d'une vitrine en ligne pour présenter leurs produits ou alors de les livrer à domicile.

Je réitère par ailleurs mon appel au gouvernement de mettre en place une plus large concertation sur la réouverture des commerces de proximité durant ce nouveau confinement, s'appuyant sur un dispositif souple et efficace. Depuis plusieurs mois, les commerçants ont dû faire de nombreux efforts pour intégrer les nouvelles normes sanitaires et équiper leurs locaux en conséquence. J'ai souhaité que la Région y contribue au travers notamment de notre dispositif L'OCCAL. Pour les aider à survivre à la crise, nous avons également lancé une aide au loyer jusqu'à 1000€, qui pourra bénéficier à près de 26 000 commerces indépendants jusqu'à 10 salariés en Occitanie. Aujourd'hui, il faut permettre une continuité de l'activité et les préfets de département pourraient donc décider, au vu de la situation sanitaire de chaque territoire, de l'ouverture de ces commerces.

J'en appelle enfin à nouveau à une contribution exceptionnelle "COVID" de la part des géants de l'e-commerce. Pendant la durée de la crise, ce prélèvement exceptionnel permettrait d'abonder un fonds d'aide aux commerces de proximité » a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.