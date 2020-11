Toulouse - Conférence online sur le sommeil des jeunes enfants

La Mutualité Française Occitanie organise ce mercredi 18 novembre de 13h00 à 14h00, une conférence en ligne, gratuite et accessible à tous les parents de jeunes enfants sur le thème du sommeil des tous petits. Pour apporter des éclairages sur le sujet et répondre aux questions des internautes, le pédiatre Arnault Pfersdorff, également chroniqueur de l’émission consacrée aux parents « La Maison des Maternelles ».

Gratuite et ouverte à tous, la conférence se déroulera sur la plateforme Zoom,sur simple inscription au préalable sur le site http://www.conference-123sommeil.fr/

Le sommeil, un élément majeur de la qualité de vie d’un enfant

Une enquête* concernant les troubles du sommeil chez l’enfant de deux à trois ans, montre que 36 % d’entre eux présentent des troubles du sommeil se manifestant 3 nuits minimum par semaine : endormissement supérieur à trente minutes, réveils nocturnes, cauchemars… À l’origine de ces troubles : l’absence de sieste, une heure de coucher après 21h, les conditions de sommeil, etc. Or, c’est pendant le sommeil que s’effectuent les fonctions importantes pour la croissance et le développement de l’organisme : la récupération de la fatigue, la production d’anticorps, la mémorisation, etc. Un sommeil amputé ou perturbé peut nuire à ces fonctions fondamentales (particulièrement pour des organismes en cours de croissance)**.

Pourquoi un enfant ne dort pas ou, a des difficultés à s’endormir ? Le Dr Arnault Pfersdorff apportera de nombreux éclairages et éléments de réponse afin de tordre le cou à certaines idées reçues, et que chacun puisse avoir les clés pour retrouver des nuits sereines. Il abordera également le sujet d’un usage raisonné des écrans pour un sommeil de qualité.

« Tous les enfants n'ont pas de difficultés à dormir mais cela peut survenir à tout âge. Problème d'endormissement, réveil nocturne... Il existe des solutions, astuces ou rituels à mettre en place ! » explique le docteur Arnault Pfersdorff également auteur de Mon enfant ne dort pas, paru aux Éditions Hachette.