Toulouse - Le Réseau Entreprendre Occitanie fêtera ses Lauréats malgré le contexte sanitaire

En raison du contexte actuel, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne se réinvente afin de maintenir sa traditionnelle et attendue Fête des Lauréats. Elle aura lieu en distanciel le jeudi 10 décembre prochain et elle réserve bien des surprises !

Pour rappel, l’association Réseau Entreprendre® accompagne en France et à l’étranger les entrepreneurs-es qui créent de l’emploi. Localement, les 167 chefs d’entreprise adhérents de Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne sont connus et reconnus pour leur implication et leur bénévolat efficace au service des créateurs et repreneurs d’entreprises portant un projet générateur d’emplois sur le territoire.

Contexte oblige, la traditionnelle Fête des Lauréats n’a pu se tenir à la rentrée dernière dans son format habituel. Pour autant, afin de mettre en lumière ses Lauréats et leur pugnacité dans un contexte pourtant contraint, l’association a réfléchi à une solution inédite.

Les événements en présentiels ne peuvent se tenir ? Qu’à cela ne tienne ! Réseau Entreprendre Occitanie Garonne propose la première édition en live de sa Fête des Lauréats, le jeudi 10 décembre prochain de 12h30 à 13h30.

Au programme : du rythme, de l’innovation et de la croissance ! Un concentré d’énergie positive en 1 heure chrono ! Avec 26 entreprises lauréates issues des programmes d’accompagnement Start, Booster & Ambition qui seront mises à l’honneur.

Le live se déroulera dans des conditions optimales puisque l’évènement sera tourné et diffusé depuis les studios d’Abaques, société d’événementiel audiovisuel.

Vous avez envie de nous suivre le 10 décembre prochain ? N’hésitez pas à vous faire connaître afin que nous vous adressions votre lien de connexion ! Contact Céline Trastet ctrastet@reseau-entreprendre.org

A PROPOS DE RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE : engagés pour votre réussite !

QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés, sous l’impulsion nationale d’André Mulliez. Notre conviction : « pour créer des emplois, créons des employeurs ».

Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à potentiel en leur proposant un accompagnement humain et financier (pour le programme Start), gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et en activité.

NOS CHIFFRES CLÉS

170 adhérents bénévoles

300 entrepreneurs accompagnés depuis 2001

92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence

4 580 0000 € de prêts d’honneur accordés

Plus de 2 500 emplois créés ou sauvegardés