Albi - Décorations végétales pour Noël 2020 !

En accompagnement des illuminations de Noël le service patrimoine végétal et environnement de la Ville d'Albi va installer des décorations végétales du 28 novembre au 5 janvier . Ce sont près de 500 sapins qui décoreront les espaces publics du centre ville et des quartiers .

PLACE DU VIGAN : GRAND SAPIN

Un grand sapin de 13m de haut sera mis en lumière le 28 novembre à 17h.

Composé de 133 sapins de 2m il sera décoré de 400m de guirlandes, couleur blanc chaud, scintillantes et plus de 500 boules de Noël rouges et dorées .

Des ifs et sapins seront installés dans les bacs de la place du Vigan, sur le jardin National ainsi que devant le Théâtre des Lices.

PLACE SAINTE CÉCILE : FORET DE NOËL

Des sapins verts et blancs, des branchages, du gazon et 300m de décorations lumineuses composeront la forêt de Noël installée au pied de la Cathédrale à partir du 28 novembre .

ENTRÉES DES RUES PIÉTONNES ET DES RUES SÉRÉ DE RIVIÈRE ET CROIX VERTE

12 sapins blancs pailletés de plus de 2m seront installés à l'entrée de chaque rue .

PLACE DE VERDUSSE

Les 6 bacs de la place seront ornés de sapins blancs.

PARVIS DU GRAND THÉÂTRE DES CORDELIERS ET PLACE LAPÉROUSE

Des décorations végétales seront installées le long du parvis des Cordeliers.

La place Lapérouse sera décorée avec des îlots composés de sapin blancs et verts de 7 m de haut.

DANS LES QUARTIERS :

220 sapins de 2m et 8 sapins de 9m seront installés dans dans l'ensemble des quartiers d'Albi.

OPÉRATION DE RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL JANVIER 2021 :

Comme depuis 2 ans , la Ville d'Albi renouvellera début janvier le recyclage des sapins de Noël.

Cette opération a pour but de favoriser un comportement éco-responsable , des points de collecte seront mis à la disposition des Albigeois qui pourront déposer leur sapin.

Les sapins récupérés seront transportés aux serres municipales où ils seront broyés sur place et le broyat sera ensuite utilisé pour faire du paillage qui est utilisé dans l'entretien des espaces verts et massifs de la ville.

En janvier 2020 ce sont 1275 sapins qui ont été récupérés.