Hérault - Solidarité avec le Liban !

Entre crise sanitaire, crise économique et politique, efforts de reconstruction après la double explosion du port de Beyrouth, les hôpitaux libanais font encore aujourd’hui face au manque de moyens.

Beaucoup de choses se sont passées depuis l’aide sanitaire que la Plate forme Humanitaire et de Solidarité de l’Hérault a apporté fin août à ses correspondants libanais pour soutenir les populations sinistrées de Beyrouth. La 1ère dotation sanitaire acheminée au Liban réceptionnée, triée et distribuée par l'American University Medical Center (AUBMC) a permis d’intervenir rapidement et efficacement auprès des victimes.

Cette option choisit par nos interlocuteurs libanais, en accord avec la PHS 34, a été un soutien logistique fiable qui a permis d’assurer et de sécuriser la pérennité de nos dons pour la prise en charge sanitaire des familles et des populations les plus vulnérables.

L'AUBMC est une institution sanitaire exceptionnelle au service de tous qui fournit des efforts considérables pour servir les publics les plus démunis, les victimes d'émeutes, les bateaux de réfugiés, les victimes des explosions…et doit faire face aux défis auxquels d'autres institutions sanitaires sont confrontées pour rester ouvertes et accessibles à tous au milieu de la crise actuelle au Liban.

Merci pour vos dons, la Plate forme Humanitaire et de solidarité poursuit son action