Toulouse - 2e édition du Rallye des Pépites toulousaines : J-6 avant la clôture des inscriptions

2e édition du Rallye des Pépites toulousaines : J-6 avant la clôture des inscriptions

Inscriptions avant le 22/11 sur www.rallyedespepites.com

Pour sa 2e édition toulousaine le samedi 5 décembre, le Rallye des Pépites s’adapte et propose un format digitalisé. Pour favoriser les échanges directs sans contact physique, les équipages se connectent depuis leur domicile en visioconférence et sur l’application dédiée. Un nouveau terrain de jeu, testé avec succès à Limoges et à Bordeaux, qui permet aux Pépites* d’inviter les équipages à découvrir leurs métiers façon « vis ma vie ». Une version « allégée » du Rallye est également proposée aux personnes situées en dehors de la métropole toulousaine. *Une Pépite = une entreprise qui fait découvrir ses métiers aux équipages

L’événement se réinvente et s’adapte à l’actualité

Click & Collect pour récupérer les totebags, mallettes entreprise et paniers repas (préparés par un traiteur local), équipages connectés depuis leurs domiciles via l’application et en visioconférence, flashmob de départ en Facebook Live… tout a été pensé pour assurer un événement dynamique et convivial, dans le respect des mesures sanitaires.

Une nouvelle organisation qui permet au Rallye des Pépites toulousaines d’ouvrir ses frontières. En effet, les personnes confinées en dehors de la Métropole de Toulouse pourront s’inscrire (10€ par personne) et télécharger en ligne une version allégée de la mallette entreprise.

Enfin, pour les toulousains et toulousaines qui souhaiteraient vivre le Rallye en famille, un nouveau tarif leur est proposé : au-delà de 2 personnes, les 3e et 4e membres d’un même foyer se verront offrir leur participation.

Parmi les Pépites de cette 2e édition

GRDF, La Collab, Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées...

Ils ont testé ce nouveau format à Limoges et Bordeaux et témoignent

« Journée de partage et de bonne humeur. Découverte d'entreprises, impro, création. Super organisation ! Encore merci pour cette journée enrichissante dans ce contexte vraiment particulier ! ».

« Bon moment de partage et de découverte. Le COVID ne nous aura pas empêché de promouvoir ensemble la diversité, la mixité et l'égalité professionnelle ! Bravo à l'équipe Rallye des Pépites ».

À propos du Rallye des Pépites

Initié en 2015 à Bordeaux, le Rallye des Pépites est porté par l’entreprise VOUS COM’L, co-dirigée par Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont. Il est soutenu par l’Etat via la DRDFE - Délégation Régionale aux Droits des Femmes dans le cadre du PAR (Plan d’Action Régional pour valoriser l’entrepreneuriat au féminin), par la Région Nouvelle-Aquitaine, par le Groupe Caisse des Dépôts. Le Rallye des Pépites est également lauréat des Prix Initiatives de la CCI Bordeaux-Gironde et de la Ville de Bordeaux.