Occitanie - 4ème édition 100% digitale d'Entreprenez en Occitanie, le mois régional de la création-reprise d'entreprise

4ème édition 100% digitale d’« Entreprenez en Occitanie », le mois régional de la création-reprise d’entreprise

« Entreprenez en Occitanie », le mois de la création reprise d’entreprises se tiendra du 17 novembre au 17 décembre 2020, sur l’ensemble du territoire régional. Son objectif : sensibiliser, communiquer sur l’entrepreneuriat et informer les porteurs de projet. Cette année, plus encore que les précédentes, les futurs entrepreneurs doivent être soutenus et accompagnés. C’est pourquoi, des webinaires, proposant des ateliers sur la construction d’un projet, son financement et son hébergement, et des réunions d’informations 100% digitalisées sont proposés tout au long du mois, dans les 13 départements de la Région Occitanie.

Financé par la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, « Entreprenez en Occitanie » est piloté par l’agence AD’OCC et ses sites territoriaux, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Occitanie, Pôle Emploi et l’ensemble des partenaires du Plan Entreprenez.

Le mot d’ordre : « futurs entrepreneurs, vous n’êtes pas seuls, faites-vous accompagner ! »

L'objectif du mois de la création-reprise d’entreprise est de permettre aux futurs entrepreneurs :

de rencontrer les professionnels de l’écosystème régional capables de les conseiller et de les orienter, au plus près de chez eux grâce aux nombreux événements prévus dans les 13 départements de la Région Occitanie,

d’accéder à de multiples portes d’entrée pour trouver des solutions d’aboutissement et des dispositifs d’aide pour leur projet, quelle que soit sa typologie,

de donner l’envie et la confiance nécessaires pour créer ou reprendre une entreprise, avec un message essentiel : "vous n’êtes pas seuls, faites-vous accompagner !"

Les temps forts dans les territoires d’Occitanie

Du 17 novembre au 17 décembre 2020, les structures, partenaires et experts présents dans chaque département d’Occitanie proposent des temps forts, sous forme de webinaires.