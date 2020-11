Occitanie - Carole Delga présentera le Green New Deal régional et les mesures en faveur de la sécurité

Carole Delga présentera le Green New Deal régional et les mesures en faveur de la sécurité : Mercredi 18 novembre à 10h30 en visioconférence

A la veille de la prochaine Assemblée plénière de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, prévue le jeudi 19 novembre, la présidente Carole Delga présentera à la presse les principaux rapports à l'ordre du jour de la séance. Dans un contexte marqué par une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, Carole Delga reviendra notamment sur le projet de Green New Deal pour l'Occitanie ainsi que sur le plan régional dédié à la sécurité. A cette occasion, elle détaillera également les résultats de la votation qui vient de se clôturer suite à l'organisation de la première Convention citoyenne pour l'Occitanie.

« La crise que nous traversons appelle une mobilisation collective pour un véritable changement de société. L'urgence climatique, sociale et démocratique est bien là.

Avant la crise, en décembre dernier, j'avais souhaité engager la Région dans cette transformation au travers de notre feuille de route Occitanie 2040, qui appelait déjà la construction de notre Green New Deal régional, une première pour une région européenne. Aujourd'hui, c'est un nouveau modèle de développement, un nouveau modèle de société que nous proposons à nos concitoyens. Et ils ont d'ailleurs pris part à sa construction dans le cadre de la Convention citoyenne pour l'Occitanie dont les propositions sont venues enrichir le Green New Deal.

Dans ce contexte, nous devons aussi faire face à la montée des violences, du racisme, de l'antisémitisme, de l'intégrisme, et à la recrudescence d'actes terroristes. Une fois encore la réponse ne peut être que collective et je souhaite que la Région réponde présent. Réaffirmer nos valeurs républicaines, soutenir l'éducation, renforcer le lien social, investir pour protéger nos concitoyens, c'est l'objet de notre plan régional de prévention, de sensibilisation et de protection vis-à-vis des violences » a notamment déclaré Carole Delga à quelques jours de l'Assemblée plénière.