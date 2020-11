Perpignan - Louis Alliot réagit à la mort de Walter Soubirant

Louis Aliot, maire de Perpignan communique

"J’ai appris avec émotion le décès accidentel de Walter Soubirant, directeur de l’UPE 66 et de Stéphane Mallet, ancien directeur commercial de l’USAP et aujourd’hui fondateur de la société Regiemaker.

Ce sont deux personnalités du monde économique perpignanais, également reconnues unanimement pour leurs qualités humaines, qui nous quittent.

Dans ces moments tragiques, j’apporte au Président Guy Durand, au bureau, et à l’équipe de l’UPE, tout mon soutien. Enfin, à leurs familles, proches et amis, je présente mes plus sincères condoléances et les assure de toute ma compassion."