Toulouse - IA/Occitanie : présentation de la cartographie de l'écosystème et des synergies en région - 20/11/20

L’Open Factory IA de Digital 113, en partenariat avec NXU, a réalisé une cartographie inédite autour des différentes structures privées et publiques présentant des expertises en IA en Occitanie. Fruit de 6 mois de travaux, cette cartographie web, libre d’accès et interactive, sera dévoilée en avant-première en ligne, le 20 novembre prochain à 11h.



La cartographie réalisée référence plus de 120 acteurs de l’IA en région par expertise IA (analyse de texte, analyse médicale, cybersécurité, IoT, maintenance prédictive, chatbot, traitement d'image, architecture et hébergement de données, ...), localisation géographique et secteur d’activité (relation client, santé, aéronautique et spatial, agriculture et agroalimentaire, BTP, chimie et pharmacie, éducation, Smart- City...).



Véritable outil stratégique, elle permet d’identifier les acteurs, les expertises ainsi que les technologies de niche représentées en Occitanie.



Pour en savoir plus sur l’événement, le programme, les intervenants, les modalités d’inscription, rendez-vous sur : https://www.digital113.fr/event/factory-ia-cartographie-ia/