Hérault - Pour Noël, faites vos achats sur la boutique en ligne des Sauveteurs en Mer !

Les Sauveteurs en Mer présentent leur nouvelle collection Hiver 2020 !

Rendez-vous sur : https://laboutique.snsm.org

Des vêtements à la bagagerie en passant par les jouets et livres pour les enfants, mais aussi les produits liés aux premiers secours et à la navigation, la SNSM lance sa nouvelle collection Hiver 2020 pour gâter famille et amis à l'approche des fêtes de Noël !

En amont de sa campagne de collecte qui sera très prochainement dévoilée, la SNSM fait appel à la générosité du public et vous propose de contribuer à soutenir l'action des Sauveteurs en Mer en achetant leurs produits dérivés, pour tous les goûts et tous les budgets.

En effet, si les sauveteurs sont bénévoles et le secours des personnes gratuit, la flotte de sauvetage, les équipements et la formation des sauveteurs représentent un coût important.