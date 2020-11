Montauban - J-7 avant l'ouverture de la billetterie de Montauban en Scènes !

J-7 avant l'ouverture de la billetterie de Montauban en Scènes !

A 7 jours de l’ouverture officielle de la billetterie, le festival Montauban en Scènes dévoile déjà son PASS Ouverture, une offre limitée à un prix très attractif.

Ce PASS 4 jours est une belle idée cadeau pour gâter petits et grands pour les fêtes mais aussi la perspective d’un moment convivial et familial à l’orée du prochain été. Résolument optimiste, l’équipe du Festival donne rendez-vous aux festivaliers du 24 au 27 juin 2021 au cœur du jardin des Plantes de Montauban et ne doute pas que la crise sanitaire que nous traversons sera enfin derrière nous. De belles retrouvailles s’annoncent en juin prochain pour fêter notre liberté et notre insouciance retrouvées !

Offre de lancement – Un PASS 4 JOURS à un tarif exclusif

A tout juste une semaine de l’ouverture de la billetterie du festival Montauban en Scènes, le vendredi 20 novembre 2020, une offre de lancement à un tarif exclusif est proposée aux festivaliers : un PASS 4 JOURS à 100 €, en quantité limitée. Une offre en phase avec les fondements du festival qui se positionne depuis sa création comme un évènement populaire et accessible, à destination de toute la famille.

Cette édition limitée est une bonne idée cadeau pour les fêtes de Noël, sans sortir de chez soi !

« Le lancement de ce PASS à 100 € à l’ouverture de notre billetterie est en accord avec notre politique tarifaire basée sur le principe "plus je réserve tôt, plus je bénéficie d’un tarif avantageux." », explique Jérémy Bringuier, Directeur du festival. « 25 € par soirée pour assister à des concerts qui rassemblent trois artistes de renommée parfois internationale chaque soir : c’est une véritable chance pour nos festivaliers ! », ajoute-t-il enthousiaste.

Le festival choisit d’adopter cette année encore une offre tarifaire évolutive à partir de 39€ (pour 3 concerts !), favorisant les réservations anticipées selon un principe simple : « Plus je réserve tôt, moins je paie ! ».

Les premiers noms sont d’ores et déjà annoncés : Soprano, Jean-Louis Aubert, Vitaa & Slimane, mais également IAM. De nouveaux artistes seront dévoilés le jour de l’ouverture de la billetterie.

J-7 pour réserver ses billets…

A partir du 20 novembre, plusieurs possibilités pour réserver ses places :

INFOS RÉSERVATIONS

Sur le site du festival

www.montauban-en-scenes.fr/billetterie

Sur internet uniquement, jusqu’à la réouverture des points de vente

Seetickets, Ticketmaster et France Billet