Grau du Roi - Starfish 2030: Consultation citoyenne européenne pour les mers, océans, lacs, rivières et fleuves...

Donnez votre avis, jusqu'au 27 Novembre, ici !

En tant que membre de la Plateforme Ocean Climat, l'Institut Marin du Seaquarium compte sur votre participation.

L'Union européenne s'est fixé pour objectif d'apporter d'ici à 2030 des solutions à 5 grands défis stratégiques, dont un consacré à la restauration de la santé de l'océan, des mers, lacs, fleuves et rivières, dont la mission est présidée par Pascal Lamy.

Suivant l'exemple en Irlande et en Roumanie, avec les pays du Nord ( Danemark, Estonie, Finlande, Norvège, Pologne et Suède ), la France initie une consultation citoyenne sur le sujet. L'Ifremer a été sollicité par la Commission européenne, le Ministère de la mer et le Secrétariat général de la mer pour organiser une enquête auprès des français.

Aussi, sur la base du travail réalisé par le groupe des Pays du Nord, l'Ifremer a élaboré un questionnaire : https://starfish2030.ifremer.fr

Il permet à chaque citoyen européen de s'exprimer sur les enjeux et priorités à donner aux politiques européennes pour répondre aux grands enjeux du changement climatique et océans.

Alors vous aussi faites savoir votre avis.

Restitution des résultats le samedi 5 décembre de 10h à 13h : vous pouvez vous inscrire à ce rendez-vous en ligne, en cochant la case à la fin du questionnaire. "