Occitanie - Le bilan des vendanges : un manque de volume historique !

BILAN DES VENDANGES UN MILLÉSIME AUX BELLES PROMESSES QUALITATIVES MALGRÉ DES VOLUMES HISTORIQUEMENT FAIBLES

Une récolte inférieure à celle de 2019 qui était déjà la plus petite vendange jamais enregistrée mais des premiers vins qui offrent la trilogie parfaite, véritable graal du vigneron : élégance, fraîcheur et complexité. 2020, année déjà très particulière à bien des égards, marquera donc les esprits jusqu’au bout.

UNE ANNÉE DIFFICILE À LA VIGNE...

Tout avait pourtant bien commencé dans le Roussillon avec un dernier trimestre 2019 puis un mois de janvier très pluvieux, qui avait permis de reconstituer des réserves hydriques malmenées au cours du millésime précédent.

Les records de chaleur enregistrés en février et mars ont entraîné un débourrement très précoce en avance de 13 jours par rapport à la moyenne des vingt dernières années, alors que les pluies du printemps ont généré l’apparition du mildiou. Les mois de juillet et août ont été marqués par des phénomènes de sécheresse et de fortes chaleurs avec des températures supérieures de plus de 2°C par rapport à celles d’une année moyenne.

Pendant ces vendanges exceptionnellement précoces, les vignerons ont recherché la maturité optimale tout en faisant face à l’apparition du Cryptoblables, un papillon pratiquement inconnu dans les vignobles roussillonnais jusqu’à présent. Mais les vignerons ont su gérer à la fois le combat contre les maladies et l’estimation précise de la maturation ainsi que du potentiel qualitatif des vendanges.

Fait notable et rarissime en Roussillon : l’étroit rapprochement de la maturité entre cépages dits précoces et cépages plus tardifs qui a conduit les vendanges à se terminer fin septembre tant pour les terroirs d’altitude que ceux de basse plaine.

... MAIS DES VINS À FORT POTENTIEL

En dépit des faibles rendements, cette « année de vigneron », comme on dit quand les conditions du millésime imposent une surveillance et une réactivité de tous les instants, a cependant été récompensée par des jus aux promesses de belle qualité, qui s’apprêtent à révéler des vins combinant élégance, fraîcheur et complexité.

« C’est une évidence. Bien qu’hétérogène d’un vigneron à un autre et d’une parcelle à une autre, 2020 aura été une année très délicate dans l’ensemble pour le vignoble du Roussillon. Mais comme le martèle si bien notre slogan, “Les Roussillon sont là” et toujours là

même dans les moments les plus difficiles. Les vignerons seront sans aucun doute récompensés de leurs efforts avec des vins dont les jus présentent des qualités aromatiques très prometteuses. » Philippe Bourrier, Président du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon