Europe - Ouverture de la session du Parlement Européen : les députés observent une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme.

À l’ouverture de la session, le Président Sassoli a fait observer une minute de silence pour rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme.

Faisant part de ses condoléances aux familles et amis des victimes des attentats terroristes à Dresde, Conflans-Sainte-Honorine, Nice et Vienne, le Président Sassoli a souligné que tout attentat représente une attaque contre les valeurs fondamentales de l’UE, la liberté d’expression, la religion et une société ouverte et inclusive.



Il est de notre responsabilité commune de lutter contre tout type d’extrémisme, a affirmé le Président, ajoutant que les députés étaient unis contre la violence et la haine.



Députée sortante



Clotilde Armand (Renew Europe, RO) à compter du 4 novembre



Député entrant



Cyrus Engerer (NI, MT) à compter du 5 novembre



Changements à l’ordre du jour



Mercredi



Les déclarations du Conseil et de la Commission sur le cadre financier pluriannuel (incluant les ressources propres), le mécanisme de conditionnalité lié à l’État de droit et le fonds de relance pour l’UE sont ajoutées comme troisième point cet après-midi.



Les deux déclarations du vice-président de la Commission/Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur:

- la lutte contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes dans le monde; et

- les implications géopolitiques des accords d'Abraham au Moyen-Orient;

sont reportées à la deuxième session plénière de novembre.



La séance est prolongée jusque 22h30.



Jeudi



Le débat sur le rapport de M. Mureşan et M. Tang intitulé "Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le pacte vert" est déplacé à jeudi comme dernier point le matin.



Les rapports de Mme Bilbao Barandica et Mme Roose, qui faisaient partie du débat conjoint sur les accords de partenariat de pêche avec le Sénégal et les Seychelles, seront directement mis aux voix.



Les rapports de M. Winkler, qui faisaient partie du débat conjoint sur l’accord entre l’UE et le gouvernement de la République populaire de Chine, seront directement mis aux voix.



Par conséquent, le créneau horaire de 15h00 à 16h30 est annulé.



Par ailleurs, les dossiers suivants sont ajoutés directement aux votes:

- le rapport de Mme Tinagli et de M. Fernandes sur le programme InvestEU 2021–2027; et

- trois objections en vertu de l'article 112, deux sur le maïs génétiquement modifié ainsi qu'une sur le soja génétiquement modifié.



Les informations concernant la répartition des votes sont disponibles sur le site du Parlement sous la rubrique "Informations prioritaires".



Les modifications de l'ordre du jour peuvent être consultées ici.



Demandes des commissions d’entamer des négociations avec le Conseil et la Commission



Les décisions de plusieurs commissions parlementaires d’ouvrir les négociations interinstitutionnelles (article 71) sont publiées sur le site internet de la plénière.



Si aucune demande de vote en plénière sur la décision d’ouvrir des négociations n’est introduite d’ici jeudi à minuit, les commissions pourront débuter les pourparlers.

Illustration : https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20201111PHT91313/20201111PHT91313_original.jpg