Occitanie - Mardi 10 novembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 2119 hospitalisations en cours ce soir (+142 en 4 jours) dont 391 en réanimation (+15), et à ce jour 1202 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+95).

Un impact sanitaire inédit en Occitanie

L’Occitanie fait face à une épidémie Covid19 dont l’impact sanitaire est actuellement plus grave qu’au printemps dernier. Nous avons dépassé de façon très significative les indicateurs hospitaliers régionaux du pic épidémique d’avril. Les hospitalisations conventionnelles sont nettement plus nombreuses (+ 80%) et l’activité des services de réanimation a dépassé de 25% celle du printemps. Les indicateurs de mortalité sont également en forte progression ces dernières semaines : en 2 mois, les décès de patients Covid en établissements de santé ont été 10 fois plus nombreux.

La fréquence de ces cas les plus graves témoigne d’une circulation du virus qui s’est accélérée, sur tout le territoire régional.

Le confinement est un défi collectif : ne relâchons pas nos efforts maintenant !

Cette semaine et les jours suivants sont déterminants pour freiner la progression de l’épidémie en Occitanie. Limiter au maximum nos interactions sociales est indispensable pour éviter des contaminations. Il est important de réduire nos déplacements ou de travailler à domicile quand c’est possible.

Les bons réflexes concernent aussi la vie quotidienne avec nos proches, en protégeant les plus fragiles. Le strict respect du confinement, des gestes barrières et de l’isolement pour les cas confirmés ou cas contacts sont vraiment indispensables pour relever le défi.

C’est essentiel pour tous nos soignants.