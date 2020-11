Carcassonne - La Ville annule la Magie de Noël mais renforce son plan d'illuminations !

LA VILLE ANNULE LA MAGIE DE NOËL MAIS RENFORCE SON PLAN D’ILLUMINATIONS ET DE DÉCORATIONS DU CENTRE-VILLE ET DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

La Magie de Noël de Carcassonne n’aura pas lieu cette année, le Maire de Carcassonne, Gérard Larrat, a eu la lourde tâche d’acter cette décision aux vues des conditions sanitaires actuelles.

Cependant, la Ville souhaite que la magie continue d’opérer sur ce mois de décembre et d’apporter, en cette fin d’année si particulière, de la joie, des sourires, du positif dans le cœur des carcassonnais. Maintenir une ambiance de Noël pour nos enfants ! Pas de Magie de Noël ne signifie pas que tout s’arrête au mois de décembre, non, la Ville a déjà travaillé sur un projet d’illuminations et de décorations de ses sites emblématiques de la Magie de Noël pour que règne une ambiance de Noël en centre-ville et à la Cité.

Personnages géants illuminés, projection de vidéos, ciel étoilé et façades illuminées place Carnot, décoration et illumination du square Gambetta, du square chénier et de la place Général de Gaulle, musique d’ambiance dans les rues du centre-ville et de la Cité… La Ville, en partenariat avec l’Office Municipal de Tourisme, va également développer des applications numériques avec des jeux sur le thème de Noël à Carcassonne, destinés aux familles et aux enfants.

Amener un peu de joie et de légèreté en cette période de crise est primordial, pour que les enfants continuent de rêver.

Confinement ou déconfinement pour les fêtes, quelle que soit l’issue, la Ville s’adaptera comme elle a su le faire l’été dernier, en proposant au dernier moment un programme d’animations sur 1 mois.