Occitanie - Partager une journée de travail en duo avec une personne en situation de handicap

La 5ème opération DUODAY se déroulera le 19 novembre 2020

Le principe est simple : un employeur (privé ou public) accueille une personne en situation de handicap, le temps d'une journée de stage en duo avec un salarié.

L’invitation est lancée à tous les employeurs privés ou publics potentiels de la région : pour accueillir le temps d'une journée de stage, une personne handicapée en duo avec un salarié, il suffit de s’inscrire sur www.duoday.fr

Tous les renseignements au numéro vert 0800387326

Face à la crise sanitaire, Duoday prend encore plus de sens du fait des relations professionnelles que l’opération permet de générer. Il s’agit ainsi de favoriser cette rencontre directe entre la personne en situation de handicap et l’employeur. En Occitanie, l’Agence régionale de santé, la DIRECCTE, l’AGEFIPH, le FIPHFP et les rectorats s’associent une nouvelle fois pour cette journée.

L’année dernière plus de 1000 duos avaient pu être constitués en Occitanie.