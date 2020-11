Haute-Garonne - Clément Bonpoil, un humoriste toulousain qui se fait plagier internationalement !

Clément Bonpoil, l’humoriste qui débite les vannes à la kalachnikov !

Humour noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir ? Il s’en fout et esquive la question en créant un humour zébré du plus bel effet. Fervent partisan de l’humour sur des sujets sans cibles, il s’était pourtant interdit de faire le moindre jeu de mot pourri dans ce rédactionnel. Il se lance sur scène en 2017, tout en écrivant, 6 mois durant, les blagues d’Anne Roumanoff sur Europe 1.

En première partie de Pierre-Emmanuel Barré ou d’Aymeric Lompret, il a déjà remporté plusieurs prix en festivals et tremplins, misant toujours sur le taux d’alcoolémie du public comme du jury et n’hésitant pas à payer de larges tournées générales avant le show.

Son premier spectacle titré « Le Prochain sera mieux » présente ainsi sa vision de la vie, trop courte pour y comprendre quoi que ce soit, alors autant se marrer. Couleurs, autisme, absurde, djihad, politique, philosophie, mathématiques, social, Pi, histoire, musique, ski, religions, synesthésie… Un spectacle à la limite entre l’introspection universelle et la recette de la soupe aux choux.

Suite à un arrêt de sa tournée dû au reconfinement, Clément Bonpoil, continue néanmoins de proposer quotidiennement à ses internautes des vannes sur l’actualité. Il y a quelques jours, Clément a créé et partagé sur ses réseaux sociaux un montage montrant que si on renverse la map des Etats-Unis, on obtient un pangolin.

Aujourd’hui il se retrouve à faire le tour de l’actualité sur les réseaux sociaux du monde entier, une aubaine pour ce jeune humoriste toulousain mais malheureusement un grand nombre d’internautes s’approprient sa création, c’est le cas de Joey Starr qui vient de faire une publication sur son profil Instagram en reprenant à son propre compte la vanne de Clément.

Post de base originale : https://www.facebook.com/clementbonpoilpage/photos/a.676884572413996/2798485123587253

Repris par Joey Starr : https://www.instagram.com/p/CHX7eXcBh5G/