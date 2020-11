Lot - Centre de réadaptation cardiaque de Montfaucon : Marie Piqué réagit !

Communiqué de la vice-présidente Marie Piqué sur le centre de réadaptation cardiaque de Montfaucon:

J’ai été une nouvelle fois interpellée au sujet du service de réadaptation cardiaque de Montfaucon, récemment fermé en raison de la crise sanitaire. Force est de constater que les pouvoirs publics font porter aux structures du secteur médico-social la responsabilité de l’insuffisance des moyens nécessaires (ex: tests covid…) pour faire face à cette situation de crise que nous nous traversons. C’est inacceptable !

Il est urgent urgent de rouvrir ce service de réadaptation cardiaque de Montfaucon afin de permettre à tous les publics, notamment les plus vulnérables, de pouvoir être accueillis, ainsi qu'aux personnels soignants d’avoir une visibilité sur leur mission. Il ne faut pas oublier que des citoyens meurent tous les jours d’autres causes que la Covid. Ceux qui gouvernent finissent par ne plus être crédibles alors qu'ils s'obstinent à fermer des services d’urgences et des lits d’hôpitaux. Je reste disponible auprès des services de la direction départementale de l’ARS et de la préfecture afin de trouver rapidement une issue favorable à la réouverture de cette structure.

Marie Piqué, vice-présidente du conseil régional Occitanie