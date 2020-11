Haute-Garonne - Le Printemps Zen de Muret

Le salon zen, bien -être, bio et thérapies Haute Garonne

Le salon LPZM " le corps & l' esprit: l' équilibre " aura lieu aux portes de Toulouse, les 23 et 24 février 2019

Cette 3éme édition du genre en Haute-Garonne, vous propose le salon du bien -être & du développement personnel...

Nous voulons proposer un espace ZEN où nos visiteurs pourront partager avec les exposants.

Plus d 'une soixantaine d'exposants vous présenteront et animeront ce salon par leur savoir faire, leurs expériences et leurs enseignements.

Ce salon favorisera la transformation personnelle, le changement, le mieux-être, l'échange d'idées et de concepts avec un autre regard sur la vie…

Un salon pour être bien, être Zen !

Une restauration Bio et une buvette vous sera proposé tout au long de salon.

Notre salon offrira un programme passionnant et varié avec des ateliers, des conférences, des débats qui inspireront et dynamiseront nos visiteurs.

Si vous retrouvez vos valeurs dans ce salon , alors oui nous aurons le plaisir et l' avantage de vous recevoir.

http://leprintempszendemuret.com/