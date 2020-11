Occitanie - Pour s'organiser et accueillir convenablement les jeunes, nos lycées doivent fermer au moins une demi-journée

Carole Delga : « Pour s'organiser et accueillir convenablement les jeunes, nos lycées doivent fermer au moins une demi-journée »

Face aux difficultés rencontrées par les établissements scolaires depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a alerté hier, par courrier, le ministre de l'Education Nationale : elle demande à Jean-Michel Blanquer de mettre en place, dès la semaine prochaine, au moins une demi-journée de fermeture des établissements afin de permettre l'évaluation et la réorganisation de l'accueil dans les lycées. Ce temps de fermeture est d'autant plus nécessaire, le ministre venant de laisser aux chefs d'établissement la responsabilité d'assurer la continuité pédagogique.

« Le nouveau protocole sanitaire, applicable au 2 novembre, a été diffusé pour mise en place immédiate, sans concertation avec les collectivités locales, et sans laisser le temps aux communautés éducatives d'adapter l'organisation des établissements et le format des cours. De nombreuses remontées de professeurs, de personnels, de parents d'élèves et de lycéens me parviennent, témoignant de craintes sur l'application du protocole », indique Carole Delga dans son courrier au ministre.

« L'organisation de classes en demi-groupes ne résoudra pas tout et ne saurait être l'unique solution pour l'ensemble des établissements. Ces premiers jours d'ouverture démontrent clairement que les règles sanitaires ne sont pas uniformément applicables d'un lycée à l'autre. Pour tenir compte des particularités et faire du sur-mesure, il faut prendre le temps de l'étude, de l'analyse et de la réorganisation de l'accueil des élèves.

C'est pourquoi, au nom de l'intérêt sanitaire de tous, je demande au ministre de libérer au moins une demi-journée dès la semaine prochaine afin que, dans chaque lycée, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative (équipe de direction, Agents Régionaux des Lycées, représentants des élèves et des parents d'élèves) puisse se réunir et travailler en concertation pour appliquer le protocole sanitaire dans les meilleures conditions : évolution des emplois du temps, organisation pédagogique et modalité d'accès au service de restauration ».

Dans son courrier, Carole Delga rappelle par ailleurs les nouvelles mesures prises par la Région afin de permettre une réouverture sereine des lycées et l'accueil des lycéens : après avoir renforcé les remplacements d'Agents Régionaux des Lycées pour effectuer la désinfection des établissements, la Région recrutera 80 Equivalents Temps Plein (ETP) afin de constituer un vivier d'agents mobilisables en fonction des besoins des établissements. En partenariat avec l'ARS et les Rectorats, la Région participera également à l'organisation de campagnes de tests de tous les personnels des lycées dans les semaines à venir, et fournira gratuitement des masques en tissu aux élèves âgées de 6 à 11 ans.

Ces mesures viennent s'ajouter aux distributions de masques réalisées à la rentrée de septembre aux 270 000 lycéens et apprentis que compte l'Occitanie, ainsi qu'à l'attribution d'un ordinateur portable aux élèves, leur permettant d'avoir un outil de qualité pour étudier à distance