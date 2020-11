France - L'UNADEV lance sa première campagne d'affichage nationale grand public

Pour la première fois, l’UNADEV lance une campagne d’affichage nationale multi-supports à destination du grand public, avec pour objectifs de sensibiliser au handicap visuel et de faire connaître les actions menées par l’association depuis plus de 90 ans auprès des personnes déficientes visuelles. Cette campagne sera visible dans le métro parisien à partir du 9 novembre et en affichage urbain le 11 novembre.



Une campagne visuelle pour un handicap qui ne se voit pas



L’UNADEV a fait le choix d’une campagne esthétique et visuelle, où 4 personnes non- et malvoyantes nous dévoilent la beauté de leur regard. Elles mettent à nu leur handicap aux yeux de tous afin de permettre de faire évoluer les mentalités et de porter un autre regard sur la déficience visuelle.



Ce sont ainsi 4 portraits en noir blanc, shootés par Zhou Sha, avec la signature « Mêlez-vous de ceux qui ne vous regardent pas » qui se retrouveront dans le métro parisien et dans les villes où l’UNADEV est présente via un centre régional (Lille, Paris, Lyon, Marseille, Perpignan, Toulouse, Pau et Bordeaux).



Cette campagne est aussi un moyen d’inviter le grand public au don car rappelons-le, c’est grâce à la générosité des donateurs que l’UNADEV peut proposer ses services et permettre l’épanouissement des personnes en situation de handicap visuel.



"En participant à cette campagne, ma volonté était de faire connaître la cause que défend l'UNADEV au plus grand nombre depuis 90 ans et de permettre d'apporter un autre regard sur le handicap visuel", nous confie Marc Bolivard, Président de l'UNADEV.



Calendrier de diffusion de la campagne donateurs :

- du 6 novembre jusqu'à la fin de l'année 2020 : campagne digitale sur les réseaux sociaux

- du 9 au 22 novembre : affichage dans les couloirs du métro parisien

- du 11 au 24 novembre : affichage urbain dans toutes les autres villes où nous possédons un Centre Régional (Pau, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Perpignan, Lille, Lyon et Arcachon).

L’UNADEV : une association engagée



Depuis 1929, l’UNADEV a pour ambition de promouvoir une société inclusive qui permette à la personne déficiente visuelle de trouver sa place dans l’entreprise et dans la cité, comme tout autre personne. Autonomie, insertion professionnelle, inclusion sociale, accessibilité… sont autant de défis auxquels font face les personnes déficientes visuelles et pour lesquels l’UNADEV s’engage au quotidien pour faire changer les choses.