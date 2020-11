Toulouse - Futurapolis Planète devient 100% digital du 12 au 14 novembre

Malgré la crise sanitaire qui touche toute la France depuis maintenant plusieurs mois, Le Point et ses partenaires, la Région Occitanie et la Métropole de Toulouse, ont souhaité assurer la tenue du forum Futurapolis Planète. Ainsi l’organisation de ce rendez-vous majeur de l’innovation s’adapte aux mesures actuelles et devient 100% digitale. Les 12, 13 et 14 novembre prochains, tous les publics que fédère cet évènement pourront suivre les nombreuses conférences sur les réseaux sociaux du Point et du Point Innovation et sur LePoint.fr.

L’humain peut-il jouir sans entraves d’une planète aux ressources limitées ? C’est la question à laquelle les intervenants tenteront de répondre à distance lors de Futurapolis Planète. Ce Forum invite le public à prendre part à la construction du monde de demain à travers des conférences et débats.

Le grand public, initié ou non à Futurapolis Planète, est invité à s’inscrire dès à présent aux conférences digitales sur le site Internet de l’événement sur https://www.futurapolis.com/inscription

Futurapolis Planète : un événement 100% digital

Pour maintenir cette nouvelle édition et rendre toujours plus accessible son contenu, Futurapolis Planète poursuit sa digitalisation. Depuis le Quai des Savoirs, où seront orchestrées les différentes sessions de conférences, les intervenants débattront et échangeront à distance sur des thématiques fortes.

Un programme original porté par de nombreux intervenants de renom

Elaboré par les journalistes du Point, le programme de Futurapolis Planète comptera cette année encore des chefs d’entreprises, des entrepreneurs, des responsables politiques et des spécialistes des questions liées à l’environnement :

- Jean Tirole, économiste, prix Nobel d’économie 2014

- Paul Seabright, chercheur à la Toulouse School of Economics

- Corinne Lepage, avocate et femme politique française

- Eric Fottorino, écrivain et ancien directeur du Monde

- Axelle Lemaire, ancienne secrétaire d’Etat en charge du numérique et de l’innovation

- Michelle Kelly-Irving, chercheuse à l’Inserm

- Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et auteur de « À la trace »

- Chantal Jouanno, présidente de la Commission Nationale du Débat Public, ancienne ministre

- François Gabart, navigateur français, vainqueur du Vendée Globe en 2013, recordman du Tour du monde en solitaire,

- Kito de Pavant, navigateur français, vainqueur de la Solitaire du Figaro

- David Goodhart, professeur de science politique, auteur de Les Deux Clans, la nouvelle fracture mondiale (Les Arènes)

- Et bien d’autres personnalités…

Nouveauté 2020 : La Factory, digitalisée et accessible à tous

Cette année, la Factory s’intéresse à la Responsabilité Sociétale des Entreprises avec, pour point d’orgue, la présentation du 1er Palmarès de la RSE du Point. Pour cette nouvelle édition 2020, La Factory s’ouvre à tous les publics et sera également entièrement accessible en live ! Dès 17h le 12 novembre, chefs d’entreprises, cadres dirigeants, responsables politiques et grand public pourront suivre sur les réseaux sociaux du Point et du Point Innovation, de nombreuses prises de paroles et conférences sur cette thématique.

On en parle à Futurapolis Planète…

#Planète, #Economiedurable, #Occitanie, #RSE, #Villes, #Croissanceverte, #Ecologie, #Océans, #Avion, #Changementclimatique, #Developpementdurable, #Terre, #Nucléaire, #Vélo, #Energie, #Environnement, #Mobilitésdouces, #Liberté, #Toulouse, #Entreprises



À propos de Futurapolis

Créé par Le Point à Toulouse en 2012, Futurapolis est un rendez-vous de l’innovation référent en France. Il accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs, dirigeants d’entreprise, étudiants, startups et grand public passionné de technologie. Pour cette nouvelle édition, Futurapolis devient Futurapolis Planète et se consacre à l’avenir de la Terre. Son nom évolue également et devient ainsi Futurapolis Planète. Chefs d’entreprise, scientifiques, intellectuels mais aussi personnalités publiques et citoyens engagés sont invités à réfléchir et à débattre sur l’avenir à court et à long terme de notre planète… Futurapolis c’est aussi une newsletter mensuelle et une rubrique dédiée sur le site du point https://www.lepoint.fr/futurapolis/