France - Inauguration de l'Ecole des Réseaux Sociaux pour lutter contre le cyberharcèlement dès la primaire

Cette initiative portée par eduPad et European Schoolnet inaugure une nouvelle plateforme de ressources de la communauté éducative pour développer des usages responsables du numérique

Un élève de 6ème sur deux a déjà un compte sur les réseaux sociaux*, bien avant l’âge légal fixé à 13 ans. Un adolescent sur dix déclare avoir déjà été victime de violences en ligne**. L'Unicef évalue en France à 700 000 élèves le nombre de victimes de harcèlement scolaire. L’Ecole des Réseaux Sociaux se veut un outil innovant au service de la communauté éducative pour développer des usages responsables du numérique.

« Le monde numérique peut exposer les enfants à des contenus violents et illicites. Sans implication des parents, l’enfant a un accès illimité et gratuit à une infinité de contenus dont des contenus haineux en ligne car l’école n’est pas l’unique lieu dans lequel les enfants sont exposés. Les chiffres du cyber-harcèlement sont à la hausse dès l'âge de 11 ans.

Ensemble, avec le travail formidable des associations, dont l’Ecole des Réseaux Sociaux, agissons pour donner toutes les chances à nos enfants de se développer dans un univers numérique plus sûr »

Adrien Taquet, secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles.

A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, nous invitons l’ensemble des acteurs de l’éducation, enseignants, parents, éducateurs, à découvrir l’Ecole des Réseaux Sociaux lors de son inauguration qui se déroulera le 5 novembre à 18h00. L'événement en ligne vous offrira l’opportunité d’échanger avec un panel d’experts de l’éducation formelle et informelle, avec et par le numérique.

Lien pour s’inscrire à l’évènement https://youtu.be/4Fxaggp1iGA

L’Ecole des Réseaux Sociaux c’est un jeu éducatif pour que les enfants expérimentent en toute sécurité des situations qu’ils rencontreront (ou ont déjà rencontré). Au travers un Chatbot, ils peuvent choisir parmi 59 cartes/questions et s’interroger : puis-je discuter avec des personnes que je ne connais pas ? Est-ce que tout le monde est bien qui il prétend être ? Comment trouver de l’aide ? Comment être un bon ami en ligne ? ...

Daniel Jasmin, co-fondateur d’eduPad : « Le monde digital est un univers de découvertes pour les enfants, mais sans adultes qui leur construisent un cadre de référence ils sont très exposés. En modérant le premier réseau social sécurisé pour les 6-10 ans pendant trois ans, nous avons pu constater les situations à risque auxquels ils étaient confrontés que nous avons intégré sous forme de jeu dans l’Ecole des Réseaux Sociaux pour qu’ils s’interrogent tout en s’amusant. »

L’Ecole des Réseaux Sociaux c’est surtout un éventail complet de ressources afin que chacune et chacun puisse trouver des éléments de réponses, des conseils ainsi que des activités pratiques. À titre d’exemple, une des activités consiste à écrire sur chacun des doigts d’une main dessinée les 5 personnes que l’enfant peut contacter en cas de problème en ligne.

Marc Durando, directeur d’European Schoolnet : «il n’a jamais été aussi important, en ces temps de pandémie et de désinformation, de faire front commun - parents et corps enseignant pour mettre le numérique au service de l’apprentissage. L’approche positive et pragmatique de “l’école des réseaux sociaux” répond à ce besoin. Ainsi encadrés et accompagnés, les enfants pourront tirer le meilleur de l’univers digital en toute sécurité. »

Ce service gratuit d’intérêt général est accessible aux enseignants et aux parents sur http://www.lecoledesreseauxsociaux.org/ a été lauréat du Google.org Impact for Change on safety*** et se sera déployé en Angleterre prochainement et dans 3 autres pays d’Europe dans les 3 prochaines années.

Pour promouvoir et enrichir l’Ecole des Réseaux Sociaux a fédéré des partenaires : les acteurs du Safer Internet France : Internet Sans Crainte, programme national pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique et Net Ecoute, 0800 200 000, numéro vert national de lutte contre le cyber-harcèlement, destiné aux enfants et adolescents confrontés à des problèmes dans leurs usages numériques, opéré par l’Association e-Enfance.

A propos :

Fondé en 2011, eduPad est un éditeur d'applications éducatives, dont les applications sont utilisées par 10 millions d'enfants dans 146 pays. Avec Monster Messenger, un réseau social sécurisé pour les enfants de 6 à 10 ans lancé en 2016 et qui s'est associé à Facebook Messenger Kids en 2019, eduPad a acquis une expérience unique des attentes et des comportements des enfants sur les réseaux sociaux.

Fondé en 1997, European Schoolnet est le réseau de 34 ministères de l'éducation en Europe dont l'objet est de soutenir les ministères de l’éducation, les écoles, enseignants et acteurs pertinents de l’éducation en Europe dans la transformation des processus éducatifs pour une adaptation aux besoins des sociétés numériques du 21ème siècle.

— 30 —

Contacts/Sources

Daniel Jasmin – daniel@edupad.com 06 87 61 82 28

Références

L’Ecole des Réseaux Sociaux http://www.lecoledesreseauxsociaux.org/

L’Ecole des Réseaux Sociaux sur Facebook https://www.facebook.com/LecoledesReseauxSociaux

eduPad https://www.edupad.com/

European Schoolnet : http://www.eun.org/

…

Les Partenaires

Internet sans crainte - www.internetsanscrainte.fr

Internet sans crainte est le programme national de sensibilisation pour aider les jeunes à mieux maîtriser le numérique de l’école à la maison. Depuis sa création en 2008, il propose des dizaines de ressources numériques gratuites, des conseils et des formations à destination des professionnels de l’éducation et des familles pour les aider à accompagner et sécuriser les usages numériques des enfants et adolescents.

Il est une des trois lignes d’action du “Safer Internet France” soutenu par la Commission européenne.

A ce titre, il est membre du réseau Insafe qui regroupe 38 pays

Net Ecoute https://www.netecoute.fr – 0800 200 000

Net Ecoute 0800 200 000 est le numéro vert national destiné aux enfants et adolescents confrontés à des problèmes dans leurs usages numériques. Gratuit, anonyme et confidentiel, le service est disponible par mail, chat et Messenger de 9h à 20h du lundi au samedi. Le numéro est opéré par l’Association e-Enfance, partenaire officiel du Ministère de l’Education nationale dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le cyber-harcèlement entre élèves. http://www.e-enfance.org

* Génération numérique 56% des 11-12 ont un compte sur les réseaux sociaux https://asso-generationnumerique.fr/wp-content/uploads/2020/08/Etude-GN-CNIL-2017.pdf

**Etude réalisée par l’Association e-Enfance, le Lab Heyme avec OpinionWay (2020), disponible auprès de g.demontousse@e-enfance.org

***Google.org Impact for Change on safety https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019.

Sources

Vidéo de présentation de l’Ecole des Réseaux Sociaux https://youtu.be/SFTwcEY98ic