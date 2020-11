Narbonne - Modalités de remboursement des spectacles de novembre 2020

Chère spectatrice, cher spectateur,



Suite aux nouvelles directives du gouvernement contre l'épidémie du COVID-19, nous avons été contraints de fermer Théâtre + Cinéma au public et d'annuler l’ensemble des rendez-vous jusqu’au 1er décembre. Tous les stages et résonances sont également annulés.



A ce jour, sont concernés :

La Mal Coiffée - Mardi 3 novembre (report)

Le Malade Imaginaire avec la Comédie-Française- 5 et 22 novembre

aSH - Mardi 17 novembre

Le Gang (une histoire de considération) - Mardi 24 novembre

FIQ ! (Réveille-toi !) - Samedi 28 novembre



Nous faisons notre possible pour reporter cette saison, le spectacle de La Mal Coiffée et la retransmission en différé du Malade Imaginaire de la Comédie-Française à une date que nous vous communiquerons dès que possible.



Pour vos demandes de remboursement ou vos propositions de don, nous vous invitons à nous renvoyer le formulaire ici (disponible également sur notre page d’accueil du site).



Toute l'équipe billetterie est mobilisée pour procéder au plus vite au traitement de vos demandes.



N'hésitez pas à consulter également notre site internet et les réseaux sociaux pour vous tenir informés de la suite des événements.



La billetterie est actuellement fermée au public.

Toutefois une permanence téléphonique est assurée tous les mardis

de 13h à 17h au 04 68 90 90 20.



Vous pouvez continuer à réserver vos places pour la suite de la saison 20-21

sur notre site internet.



Au plaisir de vous retrouver bientôt,

Prenez soin de vous et de vos proches,