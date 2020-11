Perpignan - Un nouveau Centre de dépistage massif du Covid 19 !

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, afin de désengorger le Centre hospitalier et de répondre aux besoins des Perpignanais, un partenariat s’est noué entre la mairie, et les laboratoires du CENTRE, BIOPOLE et MEDILAB, afin de mettre en place un Centre de dépistage massif du Covid 19.

Centre de dépistage du boulodrome Le centre se situe avenue du Palais des expositions (face à la pépinière Gabiani). Il est ouvert du lundi au samedi :  Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 13 h 00  Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 Tout le monde peut s’y rendre afin d’être dépisté, avec ou sans ordonnance.

Une vingtaine de personnes assurent quotidiennement l’activité de ce centre.

Que faire si j’ai une suspicion de COVID ?

 Vous avez un ou plusieurs des symptômes évocateurs suivants (fièvre, toux, gêne respiratoire, mal de gorge, courbatures, perte de goût ou odorat),

 Consultez votre médecin traitant. Un test PCR sera prescrit et effectué en priorité. Vous devrez suivre les recommandations d’isolement en attendant le résultat.

 Vous avez des symptômes graves (essoufflement important, fièvre à plus de 39°5, confusion)

 Appeler le 15

 Vous n’avez pas de symptômes (vous avez été en contact avec un patient suspect ou positif, ou vous souhaitez connaître votre état)

 Prenez contact avec un laboratoire d’analyse

La mairie aux côtés des Perpignanais Création d’un numéro spécial COVID 19 La Ville a mis en place un standard dédié à la crise sanitaire. Des élus et des agents de la ville se relaient pour répondre à toutes les questions et problématiques des habitants du lundi au samedi, de 8h à 18h.

Création d’un portail Internet dédié

La Ville a mis en place un portail dédié dont l’adresse est la suivante : covid19.perpignan.fr

Ce site recense tous les numéros de téléphones, informations et actualités utiles aux Perpignanais durant la période de confinement.

Une adresse mail dédiée est également ouverte : infocovid@mairie-perpignan.com

Attestations de déplacement

Des attestations de déplacement sont à la disposition des Perpignanais à l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans toutes les mairies de quartier aux horaires d’ouverture habituels.

Stationnement gratuit Le stationnement de surface est gratuit sur l’ensemble de la ville jusqu’au 1er décembre.

N° Spécial COVID 19 : 09 73 79 54 54

covid19.perpignan.fr