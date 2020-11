Haute-Garonne - Belles affaires : plus de 50 kilos de cannabis et des armes lourdes

BELLES AFFAIRES

Le mardi 27 octobre 2020 vers midi, sur la commune de PAULHAC (31), agissant dans le cadre d'une enquête menée par la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie départementale de Toulouse-Mirail, les gendarmes ont intercepté 3 véhicules qui constituaient un convoi d'importation de produits stupéfiants depuis l'Espagne.

Appuyés par l'antenne GIGN de Toulouse et un hélicoptère de la gendarmerie, les militaires ont ainsi interpellé 6 individus et saisi plus de 50 kilos de cannabis, des armes lourdes et des armes de poing.

Déferrés à l'issue de leurs gardes à vues devant un juge d'instruction les protagonistes ont tous été incarcérés.