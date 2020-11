France - Le Téléthon des 4 et 5 décembre 2020 aura bien lieu !

Téléthon2020, Le Téléthon des 4 et 5 décembre aura bien lieu.

Une mobilisation "confinement-compatible", le top départ de e-challenges inédits. Bref, pour ne rien louper du #Téléthon2020 !

Depuis 30 ans, avec persévérance et détermination, l’AFM-Téléthon soutient le développement de la thérapie génique.

Grâce au Téléthon, elle a financé – à hauteur de plus de 700 millions d’euros - des centaines de chercheurs travaillant dans ce domaine et créé un laboratoire dédié, Généthon, qui a 30 ans cette année (cf pages 8-9). Aujourd’hui, des premiers médicaments de thérapie génique changent la vie d’enfants atteints de maladies rares du système immunitaire, du sang, de la vision, et, en 2019, un cap historique est franchi : un médicament de thérapie génique intégrant une technologie issue de recherches menées à Généthon est disponible pour les très jeunes malades atteints de la forme la plus grave d’amyotrophie spinale.

Des victoires qui sauvent la vie d’enfants atteints de maladies rares mais qui permettent aujourd’hui de traiter certains cancers et qui bénéficieront demain, à des maladies plus fréquentes (maladies neurodégénératives, DMLA...).

Une véritable révolution médicale qui nous concerne tous !