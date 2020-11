Toulouse - Studyrama organise 3 Salons Virtuels d'Orientation

Les Salons Studyrama aident les jeunes à appréhender le monde de demain et à s’armer pour le futur en les accompagnant vers les études de leur choix.



Retrouvez les 3 Salons Studyrama sur Studyrama.com le 7 novembre, de 10h à 17h.

9ème Salon Studyrama des Grandes Écoles (commerce, ingénieurs)

4ème Salon Studyrama des Formations Santé, Paramédical et Social

4ème Salon Studyrama des Formations Art, Communication, Digital & Cinéma

Depuis la rentrée, les étudiants ressentent de plus en plus d’incertitude quant à leur avenir. La situation actuelle impacte la manière dont les jeunes appréhendent leurs études, leur mobilité internationale, mais aussi leurs envies et choix d’orientation.

Les lycéens et les étudiants souhaitent plus que jamais échanger avec les responsables des établissements, afin d’obtenir des réponses à leurs questions et pouvoir ainsi formuler leurs vœux sur Parcoursup.

Les Salons Virtuels Studyrama sont un lieu d’échange unique et un moment clé dans l’orientation des jeunes :

Le Salon Studyrama des Grandes Écoles regroupera les meilleures Grandes Écoles de Commerce & d’Ingénieurs et classes préparatoires de la région Occitanie mais aussi des Grandes Écoles nationales accessibles après un Bac, une prépa ou un diplôme universitaire.

Le Salon Studyrama des Formations Santé, Paramédical & Social permettra aux jeunes de se renseigner sur ce secteur ou la demande et le besoin ne cessent de croître. Ils pourront également poser toutes leurs questions sur la réforme des études de santé. Plus de 200 formations de BEP à Bac+6, en initial ou en alternance y seront représentées.

Le Salon Studyrama des Formations Art, Communication, Digital & Cinéma représentera ces secteurs d'activités à la fois artistiques et techniques, qui offrent des possibilités d'emplois très variés. Les jeunes obtiendront des réponses à leurs questions : quels sont les débouchés ? Comment préparer les concours d'entrée ? … Plus de 200 formations de BEP/CAP à Bac +5, en initial ou en alternance y seront représentées.

Au programme : Conférences sur Parcoursup, les Grandes Écoles, la communication de demain, la transformation Numérique… Ateliers animés par Tonavenir, pour aider les jeunes à définir leur projet d’études.