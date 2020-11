Vauvert - Mobilisation maximale du service public municipal

Pendant le confinement, les services de la commune restent ouverts pour assurer la continuité du service public ainsi que les missions liées à la gestion de crise.

Depuis le 29 octobre dernier minuit jusqu'au 1er décembre 2020, le confinement a été à nouveau mis en place partout en France pour lutter contre la nouvelle vague de l'épidémie de la Covid-19.

Pendant cette période, la Ville de Vauvert mobilise ses services pour assurer les services essentiels à la vie des Vauverdoises et Vauverdois les plus vulnérables et les missions de services publics. Les accueils physiques sont assurés dans le respect des gestes barrières. Toutefois, évitez les déplacements lorsque c'est possible et favorisez les démarches en ligne (www.vauvert.com et mairie@vauvert.com) ou par téléphone.

Avant toute venue en mairie, la prise de rendez-vous préalable par téléphone est obligatoire sauf aux CCAS, service population et poste de police.

- Accueil de la Mairie, service population, état civil et funéraire :

Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

04.66.73.10.73

Place de la Libération et du 8 mai 1945

Démarches en ligne (CNI, Passeport) : https://www.vauvert.com/mes-demarches/etat-civil/

- Poste de Police municipale :

Accueil du public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h puis le samedi de 8h à 12h.

04.66.73.10.80

2 rue des Casernes

Présence sur le terrain renforcée 7j/7.

- CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) :

Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h à 12h.

04.66.73.17.80

168 rue Montcalm

- Politique de la ville et service de médiation :

Accueil sur rdv de 8h30 à 12h

04.66.73.10.46

Maison du contrat de ville

Le Daudet 2 bât D1

174 rue Théodore Aubanel

- Urbanisme et environnement :

Accueil sur rdv le lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, et le mardi et jeudi de 13h30 à 17h.

04.66.73.10.98

Rue du Jardinet

- Services Techniques :

Accueil sur rdv le lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, et le mardi et jeudi de 13h30 à 17h.

04.66.73.10.96

Rue du Jardinet

Les service techniques sont mobilisés sur des actions de maintenance.

- Logistique, commerces, sports & vie associative :

Accueil sur rdv du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h.

04.66.73.17.35

56 avenue Victor Hugo

Le marché est maintenu avec des produits uniquement alimentaires à ce jour.

Le service des sports est mobilisé sur l’entretien des équipements sportifs et travaux de réfection.

- Crèche « L’île aux enfants » :

Accueil sur rdv du lundi au vendredi 7h30 à 18h30.

04.66.88.70.36

Rond-point de la Condamine

- Centre de loisirs et service jeunesse :

Démarches administratives et inscriptions sur rdv du lundi au jeudi de 8h-10h et 16h-18h, le vendredi 8h-10h.

04.66.73.18.00

268 rue du Chaillot

Les accueils périscolaires du mercredi sont maintenus aux horaires habituels. Les accueils du matin et du soir se tiennent dans les écoles pour éviter le brassage des groupes. Le service jeunesse est fermé afin de venir renforcé les accueils de loisirs de l’ALSH.

- Pôle éducation, affaires scolaires et ATSEM :

Accueil sur rdv du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h.

04.66.93.35.30

406 rue Emile Zola

Les agents ATSEM accompagnent les enseignants dans leurs missions durant cette période.

Le service transport scolaire vient en renfort pour la restauration scolaire.

- Médiathèque :

Mise en place de prêts sans contact avec retrait sur rendez-vous ou livraison à domicile.

04.66.731.730

Place du Dr Arnoux

Bibliothèque numérique : https://www.biblioaccess.com/1455/Home/Index

Catalogue en ligne : http://cataloguebm.vauvert.com/cgi-bin/abnetclop.exe/O7004/ID7fbf2ef2?ACC=101

- Navette urbaine et TAD :

Les horaires sont inchangés.

Retrouvez les horaires sur https://www.vauvert.com/mes-demarches/voie-publique-et-transports/prendre-la-navette/

04.66.73.17.98

- Entretien des bâtiments :

Les services d’entretien des bâtiments sont particulièrement mobilisés, les protocoles sanitaires renforcés.

- Ressources humaines :

Accueil sur rdv du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

04.66.73.10.86

Place de la Libération et du 8 mai 1945

- Fonctions support :

Les agents assurent les missions en présentiel sauf lorsque le télétravail est possible.

- Cabinet du maire et direction générale des services :

Cabinet du maire : accueil sur rdv du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

04.66.73.17.28 et 04.66.73.10.47

Direction générale des services : accueil sur rdv du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h.

04.66.73.10.73

Place de la Libération et du 8 mai 1945

Assure le suivi de la continuité des services publics ainsi que de la gestion de crise.

- Plateforme de solidarité :

Pour rappel, depuis le 02 novembre, la Ville de Vauvert a réactivé sa plateforme de solidarité et son accueil téléphonique pour répondre au mieux à toutes questions en lien avec les mesures liées à la COVID 19 sur notre territoire.

N° info : 04 66 88 88 88 (Prix d'un appel local) - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30