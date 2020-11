Occitanie - Les études restent ouvertes mais l'activité se fera en distanciel

Les études restent ouvertes mais l’activité des offices notariaux se fera prioritairement en distanciel

« Au nom de l’ensemble des notaires de la Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l’Ariège, je souhaite rappeler que l’ensemble de nos études notariales restent ouvertes.

Les démarches et transactions avec les clients doivent se faire prioritairement par voie dématérialisée dans le respect des règles d’authenticité. Seuls les rendez-vous pour lesquels le distanciel n’est pas envisageable peuvent justifier un déplacement en physique dans nos études comme l’attestation dérogatoire de déplacement le permet.

Les simples consultations de conseils ou d’accompagnements se feront en distanciel.

Notre profession continuera à accompagner les Français et leur famille et à soutenir le maintien de l’activité économique et plus particulièrement celle du secteur de l’immobilier, le tout dans le strict respect des règles sanitaires.

Le service public de l’authenticité sera assuré.

Les pouvoirs publics ont fait preuve à l’égard des notaires d’une grande confiance ; la profession a bien conscience de sa responsabilité et poursuivra son activité en conscience, sans encourager les déplacements non essentiels, en restant toujours à l’écoute et proche de ses clients ».