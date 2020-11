Cahors - Prolongation de la fermeture du foyer et de l'espace social et citoyen de Sainte-Valérie.

Lors d’un précédent épisode pluvieux, des infiltrations avaient été constatées dans les locaux du bâtiment accueillant le foyer des cheveux d’argent et l’espace social et citoyen de Sainte-Valérie. Aujourd’hui les travaux se poursuivent : dépose des faux plafonds et sécurisation

des espaces. Une entreprise a été mandatée pour mettre hors d’eau le bâtiment, étant en attente, pour assurer l’intervention, de réceptionner les fournitures nécessaires. Par mesure de sécurité, les services accueillis dans ce bâtiment seront fermés au public jusqu’au 16

novembre, indépendamment de contexte sanitaire qui pourrait avoir pour effet de prolonger la période de fermeture.

Au 16 novembre, les travaux de bâchage devraient être achevés.

Vous pouvez joindre votre espace social par téléphone au 05 65 20 00 43, ou vous rendre dans un autre espace social et citoyen dont l’accueil reste ouvert en période de confinement (pour les démarches administratives et l’accès aux postes informatiques)

https://cahorsagglo.fr/les-espaces-sociaux-et-citoyens.

La Ville de Cahors tiendra les usagers informés de l’évolution de la situation et les remercie de leur compréhension.