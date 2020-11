Occitanie - Le 7 novembre, la Région et les radios associatives se mobilisent contre le racisme et l'antisémitisme

- Egalité et solidarité - Le 7 novembre, la Région et les radios associatives se mobilisent contre le racisme et l'antisémitisme

Dans le cadre de son Plan régional d'actions contre le racisme et l'antisémitisme et en partenariat avec les fédérations des radios associatives d'Occitanie, l'Association Régionale des Radios Associatives (ARRA) et le Collectif des Radios Libres d'Occitanie (CRLO), ainsi que le Club de la presse, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organise, le 7 novembre, une journée de sensibilisation et d'information sur les ondes des radios associatives d'Occitanie.

Tout au long de la journée du 7 novembre, des programmes originaux (débats, interviews, et reportages) seront diffusés par 62 radios associatives regroupées au sein des fédérations de l'ARRA et du CRLO. Des personnalités reconnues seront ainsi invitées à intervenir et témoigner, parmi lesquelles Jean-François Mignard de la Ligue des Droits de l'Homme, la Défenseuse des droits Claire Hédon, ou encore la cheffe de mission France à Médecin Sans Frontières, Corinne Torre. Plusieurs émissions ont été enregistrées dans les territoires, en lien avec les publics concernés par l'action, notamment les jeunes en lycées et collèges, afin de les sensibiliser et de les familiariser avec les médias.

Les programmes détaillés, les fréquences des radios mobilisées, ainsi que les podcasts des émissions sont à retrouver en ligne : http://radios-arra.fr/ et https://www.crlo.fr/. Ces émissions pourront ainsi être utilisées par tous les acteurs et actrices de la lutte contre le racisme et de l'antisémitisme.

« Le nombre d'actes racistes et antisémites ne cesse d'augmenter sur le territoire français, il est urgent d'agir pour l'égalité de toutes et de tous, dans le respect de la laïcité et des différences ! Terre d'accueil, l'Occitanie est riche de ses diversités, quelles que soient les religions, quelles que soient les origines de ses habitants, qui ont tant apporté à notre Histoire commune. La sensibilisation et l'éducation, outils clés de cette journée, permettent de lutter contre les discriminations. Les programmes diffusés le 7 novembre mettront en lumière les acteurs publics et associatifs agissant au quotidien pour le vivre-ensemble. Il s'agit aussi de permettre aux personnes concernées de faire entendre leur voix dans les médias dont un des rôles essentiels est de favoriser le dialogue. Notre jeunesse est malheureusement de plus en plus exposée aux préjugés, aux infox, et c'est aujourd'hui encore plus qu'hier, par l'éducation, le débat d'idées et l'information que nous les déconstruirons. Je tiens donc à saluer le travail des radios associatives d'Occitanie qui participent pleinement à ce combat si essentiel. Dans le contexte actuel, il est plus que jamais utile de réaffirmer nos valeurs de liberté et de tolérance » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.