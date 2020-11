France - Les chasseurs exemptés de confinement : Pour le parti animaliste c'est non !

Lettre ouverte à Mme Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et solidaire et Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, suite à l'annonce de possibles dérogations offertes par les préfets pour la pratique de la chasse en cette période de confinement.



Madame la Ministre,

Madame la Secrétaire d’État,



Alors qu’on a enjoint aux Français de rester chez eux, qu’ils ne peuvent même plus voir leurs proches, alors que les commerçants sont en risque de faillite et que l’économie tout entière est prise en étau, vous venez encore une fois de placer les chasseurs au-dessus des lois.



Le Parti animaliste s’insurge contre la décision prise ce jour par Madame Bérangère Abba de permettre aux préfets d’autoriser la chasse en période de confinement.



Les Français ne sont pas dupes : derrière l’habituel argument de la régulation des animaux sauvages et des dégâts qu’ils pourraient occasionner, votre décision ne s’explique que par la soumission du gouvernement aux demandes des chasseurs. D’ailleurs, n’autorisez-vous pas ces derniers à faire se reproduire et élever des animaux en captivité pour ensuite les relâcher et les abattre ?



Où en sont les dispositifs de protection des cultures que vous êtes censées mettre en place pour éviter de tuer des animaux et assurer la protection de la « biodiversité » dont vous êtes chargées ? Où en est cette « transition écologique » vers une gestion supposée meilleure et plus respectueuse des animaux sauvages ?



Au passage, vous qualifiez habilement de « destruction » ce qui est en réalité un abattage massif d’êtres vivants. En le nommant ainsi, vous ôtez toute sensibilité à ces animaux et les placez au rang de simples objets.



Il est temps de considérer la chasse pour ce qu’elle est : un simple loisir d’une poignée d’individus qui ne sert que leur intérêt particulier et provoque une agonie dramatique des animaux sauvages et un risque sanitaire. Nous sommes loin de l’intérêt général que vous invoquez !



Par simple complaisance, vous ouvrez une brèche injustifiable par rapport aux autres activités de plein air, qui, elles, restent interdites dans le cadre du confinement national.



Les réseaux sociaux s’enflamment contre cette autorisation et la dénoncent unanimement, démontrant que les Français sont révoltés de voir que des passe-droits sont une fois de plus accordés aux chasseurs, même en période critique pour le pays.





Le Parti animaliste vous demande de retirer immédiatement cette dérogation scandaleuse.



Il invite également les femmes et hommes politiques ainsi que les citoyens soucieux du sort réservé aux animaux sauvages et d’une égalité de traitement entre tous à s’opposer à cette décision.



Le Bureau national du Parti animaliste.