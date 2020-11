Toulouse - Démarrage d'RTS la Grande Radio Régionale d'Occitanie ce jeudi 5 novembre 10h

DAB+ TOULOUSE Démarrage d’RTS la Grande Radio Régionale d’Occitanie ce jeudi 5 novembre 10h00

RTS est heureuse d'entrer dans le paysage radiophonique de Toulouse.



RTS, la radio qui rythme le sud depuis 39 ans sera accessible aux auditeurs Toulousain dotés d'un équipement de réception compatible DAB+ dès ce jeudi 5 novembre 10h.



RTS qui soutient depuis plusieurs années le déploiement de la radio numérique terrestre avec d'autres radios indépendantes se félicite que le conseil supérieur de l'audiovisuel ait retenu sa candidature sur ce secteur d'importance et depuis longtemps souhaité et se réjouit de l'accélération du déploiement du DAB+ en France.



Cette nouvelle fréquence en DAB+ sur TOULOUSE permet à RTS de renforcer son ancrage territorial, de compléter sa diffusion FM et de poursuivre son développement sur les plus grandes agglomérations de l’Occitanie (Montpellier, Nîmes, Sète, Béziers, Narbonne, Perpignan).



Avec 6 départements couverts dont 5 en Occitanie, RTS se positionne comme la plus grande radio musicale régionale indépendante d’Occitanie.

A PROPOS Du DAB+

Après Paris, Marseille, Nice, Lyon, Mâcon, Nantes, La Roche-sur-Yon, l'Alsace, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, le DAB+ couvrira, à partir du 5 novembre

Toulouse.



Le DAB+ c'est une technologie qui permet aux auditeurs de bénéficier d'une offre de radio élargie (jusqu'à 13 radios sur la même fréquence) enrichie, gratuite et illimitée.

Le DAB+ offre une qualité sonore jusqu’alors inconnue en radio, garantit une diffusion plus stable que la FM et la 4G en mobilité.

À cette continuité de service s’ajoute l'enrichissement du flux audio par des données numériques associées.

Le DAB+ fonctionne de pair avec le mode de diffusion FM. Il répond ainsi aux enjeux de saturation du réseau FM tout en apportant les bénéfices technologiques d'un service numérique aux auditeurs.



Un poste compatible avec le DAB+ est nécessaire pour écouter les radios diffusées en DAB+.

A PROPOS D’RTS

RTS est une radio musicale adulte de proximité, populaire, urbaine, familiale, ciblant les 35-49 ans. 39 ans d'existence- son claim : Music-Info-Trafic – 226 800 auditeurs/semaine- Une diffusion sur le Languedoc-Roussillon + Avignon avec 8 fréquences. Une des 130 radios des Indés radios.

RTS s’écoute en FM à : Montpellier-Sète sur le : 106.5 / Nîmes sur le 106.6 / Avignon sur le 106.7 / Ganges sur le 87.8

Narbonne sur le 106/ Béziers sur le 87.9/ Lodève sur le 105.9/ Perpignan sur le 94.3/

RTS s'écoute en DAB + : Toulouse local, en 2022 Montpellier local, Nimes et Perpignan étendu

Sur le terrain, RTS organise de nombreux concerts multi-artistes à travers sa marque RTS LIVE, des concerts gratuits de grande ampleur sur invitations (RTS LIVE) pour réunir des milliers de spectateurs (familles) avec des artistes confirmés de la chanson française et des nouveaux talents dans les lieux symboliques de la région.

RTS c'est aussi une forte présence en digital avec ses podcasts, son application, ses webradios, son site internet www.rtsfm.com, sa présence sur les enceintes connectées (Google Home et Alexa), ses réseaux sociaux (Facebook, Insta et twitter) et sa chaine YOUTUBE RTS LA RADIO DU SUD avec ses émissions filmées CARRE VIP ou encore RENCONTRE TA STAR,



Le format RTS : positif, rythmée, ensoleillé, complice qui promeut, l'esprit positif, le partage, la solidarité et la créativité.



RTS est une radio qui met en avant son territoire et qui aime porter haut les couleurs du sud.



Les programmes RTS :

Coté contenu :

De l’info locale (ville par ville et régionale)

Des services (inforoute, météo expertisée ville par ville, …)

Du divertissement (sorties, concerts, humour, bon plan, film à l'affiche …),

De l'interactivité et du rêve (jeux, rencontres artistes, cadeaux)

Du partage (événements RTS et événements partenaires)

RTS propose des émissions communes aux différents départements qu'elle couvre pour rapprocher ses auditeurs et des infos décrochées ville par ville pour être au plus près de leur préoccupation.



Côté musique : RTS c'est un format unique avec en journée des hits et des golds rythmés, des années 80 à aujourd'hui et en soirée des émissions thématiques autour d'autres genres musicaux :

« L’Indé 30 » : le seul classement qui donne la chance aux 30 meilleurs titres des artistes indépendants avec mise en avant des talents régionaux,

« Génération RTS » : l'émission consacrée aux tubes des années 90 à 2000

« Soulrise selection Par Franck Savannah » : de la House, de la Soul full, du Garage, de la Disco, de la Funk et des invités prestigieux

« RTS LE MIX » : de l’électro, de la tech house avec les DJs résidents RTS