France - Armer et former les policiers municipaux

ARMER ET FORMER LES POLICIERS MUNICIPAUX

Plus que jamais l’actualité démontre la nécessité pour les citoyens, partout sur le territoire national, de jour comme de nuit, de pouvoir compter sur la présence de dépositaires de l’autorité publique armés de manière moderne et efficace pour s’opposer à des individus extrêmement déterminés et prêts à tuer.

Lorsque la question de l’armement des policiers municipaux s’était posée dans certaines grandes villes et que j’étais intervenu en faveur de l’armement, on m’avait souvent répondu que les drames n’arrivaient qu’ailleurs, dans les villes de la région parisienne, et que la province était à l’abri des attentats terroristes ou des tueurs fous.

La bêtise de ce raisonnement apparait clairement, maintenant que les victimes innocentes de ces attaques odieuses se succèdent.

Il est indécent de laisser des policiers en uniforme sur la voie publique sans leur donner les moyens d’effectuer convenablement leur mission de protéger les autres et sans leur permettre de se protéger eux-mêmes.

La question ne se pose plus. Tous les agents de police municipale qui le souhaitent doivent pouvoir disposer d’une arme létale.

Je laisse évidemment la possibilité à ceux qui ne veulent pas être armés de faire ce choix, car il s’agit d’une décision lourde de sens. On ne porte pas une arme létale comme on porte une lampe. Il ne s’agit pas d’une composante de l’uniforme mais d’un outil lésionnel ultime, un objet susceptible de donner la mort et conçu pour le faire. Il est impératif, pour porter cet outil, de réaliser un vrai travail de réflexion et une authentique démarche introspective pour être sûr de le vouloir et d’accepter les contraintes de l’armement létal et les conséquences de son éventuel usage.

Les choix techniques doivent être éclairés. La commune ne doit pas se laisser vendre n’importe quoi par l’armurier du coin. L’arme, l’étui et les munitions doivent être sélectionnées par des vrais spécialistes. Je vois trop de personnels équipés trop rapidement sur des critères souvent économiques.

Et évidemment, le port d’un armement létal suppose une vraie formation juridique et technique. Il est impératif que cette formation soit au plus près de la réalité du combat et de la réalité judiciaire. Passer deux jours dans une salle de cours à écouter de la jurisprudence ne sert à rien. Il faut se confronter à l’audition pénale, vivre au stand les questions de légitime défense, expérimenter la cruelle décision du recours à la force létale.

Les formations reçues par les agents aujourd’hui sont trop théoriques. Les sociétés qui font commerce de la formation au tir sont souvent très éloignées dans leur pratique de la réalité judiciaire française.

Notre cabinet a mis en place un cursus de formation complet sur une journée et demie au profit des policiers municipaux, qui permet aux communes, pour un coût réduit, de donner à leurs agents armés un message clair parfaitement compatible avec la pratique judiciaire. Cette formation comprend des aspects pratiques très riches d’enseignement. N’hésitez pas à nous solliciter sur ces formations. Nous savons ce que cela impose d’être armés sur la voie publique, et nous savons ce que cela suppose de faire usage d’une arme.

Prenez soin de vous et bon courage dans votre noble mission.