Montpellier - Veille de la rentrée, rien n'est prêt… Ras-le-bol dans les écoles !

Veille de la rentrée, rien n’est prêt… Ras-le-bol dans les écoles !

Le SNUipp-FSU 34, principal syndicat des professeurs des écoles, alerte sur la situation dans les écoles à la veille de la rentrée. Le ministre Blanquer pérore dans les médias, mais dans les faits, il n’a rien préparé !

Les annonces contradictoires et tardives sont insupportables. La rentrée devait être décalée pour laisser le temps aux équipes de se préparer, les personnels et les communes y travaillaient depuis quelques jours et patatras ! Ce décalage a été annulé au dernier moment et la rentrée ramenée aux heures habituelles. De ce fait, le ministère passe en grande partie à la trappe l’hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné pour avoir exercé son métier : c’est une décision indigne !

La rentrée s’annonce très complexe sans moyens supplémentaires, avec un protocole sanitaire inapplicable. Comment préparer la nécessaire réorganisation des écoles quand le ministre refuse de reporter la rentrée au mardi ? Comment faire respecter les distances entre élèves ou entre groupes quand les classes restent surchargées ? Comment limiter les contaminations en milieu scolaire quand le ministère refuse de fournir des masques chirurgicaux ? Comment éviter le brassage des différents groupes d’élèves quand on manque de remplaçants pour les classes des enseignants vulnérables ou en arrêt maladie ? Comment assurer le lavage régulier des mains quand les travaux nécessaires pour ajouter des points d’eau n’ont pas été faits ?

Les enseignants et les personnels de l’Éducation Nationale sont excédés. Excédés des ordres et contre-ordres. Excédés des consignes inapplicables. Excédés du manque de moyens. Excédés du cynisme et de l’incompétence du ministre Blanquer.

Six organisations syndicales ont déposé au ministère une alerte sociale préalable à une possible grève (SNUipp-FSU, Se-Unsa, Snudi-Fo, Sgen-Cfdt, CGT Educ’Action, SUD Éducation). Cette alerte sociale est un ultimatum solennel au ministre Blanquer pour dénoncer sa gestion de la crise sanitaire. Nous exigeons des mesures d’urgence pour assurer la protection des personnels et des élèves : masques réellement protecteurs, recrutements pour diminuer les effectifs par classe et remplacer les enseignants absents, investissement dans le bâti scolaire etc.