Béziers - Commerces - Le Préfet monte au créneau face à Robert Ménard !

Vendredi 30 octobre 2020 Robert MENARD, Maire de Béziers annonçait prendre un arrêté municipal face aux inégalités entre les petits commerces non-alimentaires et les grandes surfaces autorisées à ouvrir, il déclarait : « J'ai pris un arrêté municipal autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires à Béziers. Tous les commerces de la ville sont autorisés à reprendre leur activité dès ce samedi 31 octobre. Il est urgent de lutter contre l'inégalité de traitement et la concurrence déloyale entre les petits commerces "non essentielles" et les grandes surfaces et sites de vente en ligne. »

Jacques WITKOWSKI, Préfet de l'Hérault n'a pas mis longtemps à répondre au Maire de Béziers sur le dépôt de cet arrêté municipal.

Jacques WITKOWSKI : « Illégalité de l'arrêté pris par le maire de la Ville De Béziers un référé sera déposé sans délai devant la juridiction administrative. Rappel mesure nationale : Les commerces et établissements recevant du public non essentiels sont fermés pendant le confinement. »

Mais le geste est là ! Peut-être des solutions ou aménagements seront apportés par le Gouvernement face aux inégalités pointées du doigt par de plus en plus de Maires en France.