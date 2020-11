Montpellier - 2 étudiantes de l'EPF Montpellier s'engagent contre le gaspillage alimentaire

PimpUp – La start-up écoresponsable, qui pimpe ton alimentation !

Anaïs Lacombe et Manon Pagnucco-Constantin, sont les fondatrices de PimpUp : les paniers anti-gaspillages.

Aujourd’hui en 5e année en majeure Data Engineering à l’EPF Montpellier, elles ont suivi leurs trois premières années du cursus généraliste sur le campus de Sceaux.

Dans le cadre de leur majeure, Anaïs et Manon ont eu l’occasion de rencontrer Maxime Porte, un autre étudiant de la filière Data ayant le profil CTO (Chief Technical Officer), avec qui elles collaborent sur le projet PimpUp, depuis février 2019.

L’idée de PimpUp part d’un constat : 10 000 000 de tonnes de nourriture sont gâchées en France chaque année soit 20% de toute la nourriture produite. On parle souvent du gaspillage au niveau des distributeurs (supermarchés, commerces …) et au niveau du consommateur (vous, moi, nous tous). En revanche, le gaspillage au niveau de la production et de la transformation, en amont de la chaîne est très rarement évoqué alors qu’il représente 50% de tout le gâchis en France.

Non seulement il est peu évoqué, mais peu de solutions existent pour réduire voire éradiquer ce gaspillage. C’est en partant de ce constat et inspirées d’un projet américain, que Manon et Anaïs ont créé la start-up PimpUp.

PimpUp est sans doute la meilleure solution existante à l’équation.

« Alimentation de qualité, engagements écoresponsables et prix abordables ». Ce sont des paniers de produits frais anti-gaspillage à petits prix. En effet, les paniers contiennent des produits dits « hors-normes », « imparfaits » (aubergines courbées, courges tâchées etc.) ou tout simplement en surplus. PimpUp s’occupe de tout, il n’y a qu’à venir récupérer le panier au point relais prévu.

Pour le moment, un type de panier de deux tailles différentes est proposé :

« L'essentiel » contient un assortiment de 4 à 5 produits faciles à cuisiner, les essentiels de votre cuisine. Il fait entre 2 et 3 kg (variable en fonction de la proportion de produits sauvés du gaspillage. (1 personne)

« Le gourmand » contient lui 7 à 8 produits différents, dont les essentiels accompagnés des plus originaux comme le butternut par exemple (pour faire de délicieuses soupes). Il fait 5 à 6 kg, toujours en fonction de ce que nous pourrons sauver du gaspillage. (2/3 personnes)

Un projet mis en place grâce au soutien des partenaires locaux et engagés !

Helphi est une association étudiante de l'EPF Montpellier qui réalise différentes actions pour sensibiliser les étudiants au développement durable et à la responsabilité sociétale. Lorsque Manon et Anaïs ont réfléchi à qui proposer le service PimpUp en premier, elles ont tout de suite pensé aux étudiants de l’EPF. Après avoir passé quelques années sur le campus de Sceaux, les deux étudiantes connaissent bien le principe des associations EPF ainsi que leur dynamisme et enthousiasme.

Helphi faisait déjà des paniers de fruits et légumes pour les étudiants l’année avant leur arrivée, elles leur ont donc proposé le projet qui fût rapidement adopté !

Le 16 octobre, durant la journée de la première distribution, des membres du pôle environnement d’Helphi se sont relayés pour aider PimpUp à distribuer les commandes et à confectionner les paniers.

Des fournisseurs de PimpUp tous producteurs

La start-up fonctionne en circuit court : cela signifie qu’il y a au plus, un intermédiaire entre le producteur et le consommateur (contrairement à ce que l’on peut penser, la définition de circuit court n’inclut pas de notion de distance).

La distance était quand même un critère important pour les jeunes entrepreneuses, tous leurs producteurs sont des producteurs locaux, de la région Occitanie faisant tous partie de l’Association des Producteurs d’Occitanie, leur partenaire.

L'association Producteurs d'Occitanie est un groupement d'agriculteurs qui a pour objectif de servir la cause de l'alimentation locale et de saison pour le plus grand nombre tout en veillant à une rémunération juste des producteurs.

Ces professionnels se regroupent 3 fois par semaine au Marché Gare de Montpellier (aussi appelé marché d’intérêt national : M.I.N) pour fournir les meilleurs produits de la région Occitanie. C’est là-bas que vont Anaïs et Manon chaque semaine afin de passer commande en fonction du nombre de paniers vendus.

Témoignage de Manon Pagnucco et Anaïs Lacombe, fondatrices de PimpUp :

« Le lancement de PimpUp a eu lieu le 16 octobre 2020, journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur le campus de l’EPF Montpellier. Le bilan de cette distribution est ultra positif : 80 paniers vendus soit 235 kg de fruits et légumes sauvés du gaspillage avec un taux de satisfaction client de 92%. On s’attend à encore plus de commandes à la prochaine distribution !

Bien entendu, comme dans toute aventure, surtout lorsqu’il s’agit du développement d’une entreprise, on se retrouve confronté à des difficultés.

En ce qui nous concerne, le secteur de l’agronomie, de la production alimentaire est un milieu très difficile à pénétrer. Les barrières à l’entrée sont robustes, et les habitudes marquées. Il nous a fallu du temps pour établir une relation de confiance avec nos producteurs. Aujourd’hui, avec le soutien de l’association des Producteurs d’Occitanie nous avons prouvé à certains producteurs que des personnes sont réellement intéressées par leur production « déclassée » (qui ne mérite d’ailleurs pas cet adjectif, on vous l’assure).

Par ailleurs, nous sommes en cours de discussion avec des associations dans d’autres écoles ou facultés de Montpellier et des environs dans l’optique de réaliser d’autres partenariats.

Étant en plein lancement et développement, nous commençons par des paniers exclusivement de fruits et légumes. Ils font partie des produits les plus gâchés à la phase de production.

Nous rêvons de permettre à tous les particuliers de consommer des produits de toutes sortes (frais, d’épicerie, œufs, viandes …) en circuit-court tout en bénéficiant de prix avantageux et en réduisant le gaspillage alimentaire survenant à la phase de production.

Qui sait ? Peut-être que dans quelques années, PimpUp sera un moyen facile et avantageux de faire ses courses tout en restant fidèle à ses engagements !

Suivez notre aventure sur la page Facebook PimpUp _ Paniers anti-gaspillage et sur Instagram @pimpup_antigaspi.

N’hésitez pas à parler de la démarche autour de vous et à nous contacter directement pour toute question ou remarque. Notre équipe sera heureuse de vous accueillir pour échanger, écouter vos idées, ou tout simplement pour se retrouver autour d'un café ! »