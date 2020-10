Hérault - Dernière séance de travail à la mine de Pioch Farrus avant le confinement

Dernière séance de travail à la mine de Pioch Farrus avant le confinement.

On a fini nos relevés, il ne manque que des profils de galeries à dessiner et quelques photos à prendre pour clôturer cette quatrième campagne d’études de la mine. On a bu le champagne en profitant d’une belle journée ensoleillée. Et après avoir fait visiter la mine à des personnes qui travaillent à la création d’un Géoparc nous sommes allés voir le stratotype de Cabrières pour conclure notre dernière journée avant le reconfinement. Avec Noël Houles ,Bernard Beaumes , Louis Francis Tolini , Shillinger Franz , Philippe Estang , Michel Desnos et Michel Boubis.

Retrouvez les photos de Michel Desnos sur notre page Facebook