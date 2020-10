Hérault - CCI Hérault - Report de l'opération City Foliz

Au regard du confinement annoncé hier par le Président de la République, l’opération de relance du commerce CITY FOLIZ, initié par la CCI Hérault et financé par la Région Occitanie et les collectivités locale, est reportée du 4 décembre au 24 janvier afin d’accompagner au mieux la réouverture des commerces et la période de soldes.

Pour votre information la Commission Consultative des Marchés de la CCI Occitanie a retenu la société Keetiz pour la fourniture de la solution digitale de cette opération.

« Ce nouveau confinement est un coup dur pour notre économie et surtout pour nos commerçants. En cette période d’achats de noël, ces fermetures sont catastrophiques. Nous allons, dans les jours qui viennent, accompagner la numérisation des commerçants au travers de différents dispositifs :

Réactivation de la plateforme de localisation des commerces ouverts initié en mars dernier dans laquelle près de 2500 commerces avaient été référencés durant le premier confinement

Mise à disposition d’une brochure « Vendre en temps de confinement » qui présentera le minimum vital numérique pour les commerçants et indépendants

La recommandation d’une plate-forme de vente en ligne permettant drive, click and collect et livraison à domicile

Une campagne d’appels sortants vers les commerces et activités qui ne pourront pas ouvrir afin de leur proposer des solutions numériques immédiates à l’image de la campagne menée auprès des PME industrielles les semaines précédentes.

L’objectif est bel et bien d’aider les commerces fermés à maintenir leur activité grâce aux outils numériques. Au déconfinement, notre opération City Foliz sera là pour prendre le relais et permettre aux commerçants d’assurer aux mieux cette fin d’année. »