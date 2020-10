Hérault - Reconfinement : Vous pourez compter sur le Département

RECONFINEMENT : VOUS POUVEZ COMPTER SUR LE DEPARTEMENT

Après les annonces du Président Emmanuel Macron et celles du Premier ministre, la ligne du Département ne bouge pas : notre priorité est la santé des Héraultaises et des Héraultais et la continuité des services du Département.

Si les mesures imposées pour combattre la propagation du virus sont contraignantes, difficiles, si elles suscitent la lassitude, la gravité de la situation sanitaire, le souci de nos concitoyens doit nous appeler à une certaine responsabilité. Il ne s’agit pas de se résigner mais de s’adapter ensemble à ces conditions inédites.

En cette période plus encore, le Département est présent pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Ses services publics restent ouverts (sauf la Maison de l’autonomie, fermée depuis le déconfinement mais qui accueille sur rendez-vous ; le château de la Maison de l’environnement à Prades-le-Lez dont le vernissage de l’expo « Vaisseau Terre » est annulé ; et la médiathèque Pierresvives à Montpellier).

Les personnes qui en ont besoin peuvent contacter l’ensemble des services d’aide.

En soutien des familles, le Département reste solidaire.