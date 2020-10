Occitanie - Pour surmonter ce nouveau confinement, la Région est avec vous !

Crise COVID / Confinement - Carole Delga : « Pour surmonter ce nouveau confinement, la Région est avec vous »

A la suite des nouvelles annonces du Président de la République, hier soir, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, entend mobiliser le service public régional pour soutenir au quotidien les habitants, les entreprises et leurs salariés.

« Depuis la fin de l'été, la situation sanitaire n'a cessé de se dégrader, aboutissant aujourd'hui, en Occitanie comme sur la totalité du territoire français, à un engorgement des services hospitaliers, inquiétant pour la santé publique. Je tiens tout d'abord à saluer le personnel soignant pour son engagement et l'encourager pour les semaines difficiles auxquelles il va faire face. Comme au printemps, nous étudions des mesures pour soulager nos soignants et l'ensemble de la communauté médicale.

Cette nouvelle phase de confinement, lourde de conséquences pour les Français, appelle à un engagement fort de la part des collectivités. La Région Occitanie est d'ores et déjà mobilisée, avec ses agents, pour y prendre tout sa part.

Je le redis : nous devons tous être extrêmement vigilants pour endiguer la propagation de l'épidémie. Il en va de la protection de la santé de chacun, de notre personnel soignant et de notre économie. Plus le confinement sera limité dans le temps, mieux nous arriverons à nous en relever socialement et économiquement. Cela doit être notre seule priorité aujourd'hui. »

La Région soutient les habitants, les entreprises, les associations et leurs salariés :

Au niveau scolaire :

- Le renouvellement gratuit tous les mois des masques aux lycéens, apprentis et stagiaires en formation professionnelle,

- L'équipement de tous les élèves de lycées publics en ordinateur portable,

- La mise à disposition de 5 000 ordinateurs et de 2 000 clés 4G pour les étudiants les plus démunis.

- Des mesures sanitaires renforcées pour garantir la santé des lycéens dans les établissements et des élèves dans les transports scolaires. Pour cela, Carole Delga remercie tout particulièrement les personnels des lycées qui garantiront le respect de ces règles indispensables. Un travail de concertation est en cours avec les responsables d'établissement et les rectorats pour assurer la rentrée dans de bonnes conditions. La continuité pédagogique est le premier objectif de la présidente de Région.

Au niveau des entreprises :

Ce nouveau confinement est un coup très dur pour les entreprises, les commerçants et leurs salariés. La Région forme un pack avec l'Etat et les Chambres consulaires pour sauvegarder le tissu économique, avec des mesures d'aide concrètes à la trésorerie, à l'investissement, en soutenant la formation des salariés pendant cette période... Toutes les entreprises concernées peuvent contacter le numéro vert unique 0800 31 31 01, afin qu'ils aient l'information des aides existantes mises à leur disposition.

Associations, sport et culture :

Dès le mois d'avril, la Région a maintenu toutes les subventions aux associations pour un montant de 30 M€, ainsi que le fonds Solution Associations qui a permis de soutenir 144 associations pour un montant de 1,9 M€.

A la suite des récentes annonces du ministère de la culture, la Région étudie les mesures pour compléter le soutien auprès des acteurs culturels, mais également sportifs et évènementiels.

Au niveau du pouvoir d'achat :

- La plateforme digitale « tousOccitariens.fr » de commande de produits en ligne pour soutenir nos agriculteurs et favoriser la livraison à domicile avec 4300 producteurs inscrits à ce jour.

- Les tarifs de transports les moins chers de France, avec notamment les billets à petit prix, et l'ensemble du réseau de cars liO à 2 €, pour soutenir le pouvoir d'achat des habitants.

- La continuité du service public des transports sera garantie pour permettre aux habitants de se rendre sur leur lieu de travail et d'enseignement.

Au niveau de la solidarité :

- Opération « Bien manger pour tous » avec 26 livraisons représentant 300 tonnes de produits frais en novembre et décembre, issus de l'agriculture régionale, aux associations d'aide alimentaire sur tout le territoire afin de soutenir les familles de la région les plus en difficulté.

Pendant le confinement, la Région est à l'écoute des habitants :