Europe - C'est la Semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes !

Le Parlement célèbre la Semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes !

25 ans après la Déclaration de Beijing, la feuille de route la plus ambitieuse jamais établie pour faire progresser les droits des femmes. Depuis son adoption, le Parlement a pris des mesures pour mettre un terme à la violence faites aux femmes et aux jeunes filles. Il a adopté des mesures de lutte contre le harcèlement et la directive de la lutte contre la traite des êtres humains.

Les députés européens appellent à intégrer la question du genre dans toutes les politiques de l'UE. « Le 21ème siècle est le siècle des femmes. Nous approchons de l'année 2050 et nous éloignons de l'image des femmes de années 50. Nous sommes tournés vers l'avenir, et non vers le passé. » Le Parlement renouvelle son appel à la création de règles obligeant les entreprises à compter 40 % de femmes dans leurs conseils d'administration. Il soutient l'égalité des salaires et de la représentation au travail et dans la vie publique et a pris les mesures nécessaires pour protéger l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les députés européens continueront de se battre pour parvenir à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de notre société.