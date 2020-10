Occitanie - Mardi 27 Octobre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Actuellement, le virus circule partout en Occitanie. Le nombre de cas explose très vite dans tous nos territoires. En ville comme à la campagne, tout le monde peut être contaminé.

Au 27/10/2020 : 1323 hospitalisations en cours (+278 en 4j) dont 267 en réanimation (+48) 844 décès à l’hôpital (+66)

Face au virus, tout le monde ne se sent pas malade et c’est mieux ainsi. Mais tout le monde peut l’être et parfois de façon très grave : en ce moment, le nombre de cas graves augmente aussi vite et aussi fortement qu’au printemps dernier.

En seulement un mois, l’Occitanie est passée d’un flux de 200 à 700 hospitalisations par semaine (soit des admissions à l’hôpital multipliées par 3,5).

Nos équipes soignantes sont à nouveau pleinement mobilisées et nous devons saluer à nouveau leur engagement remarquable. Notre système hospitalier accueille chaque jour davantage de patients : le 1 er septembre dernier, 26 personnes étaient prises en charge en réanimation. Ce chiffre est aujourd’hui 10 fois plus élevé. A titre de comparaison, lors du pic épidémique du mois d’avril, plus de 330 personnes étaient en réanimation dans notre région, du fait de complication liées au virus Covid19. Actuellement, les capacités de nos services de soins critiques publics et privés sont à nouveau en alerte maximale.

Toutes les équipes soignantes coordonnent leurs activités pour faire face à un flux de patients qui sera encore plus important dans quelques jours. Les prévisions annoncent plus de 500 patients pris en charge en soins critiques mi-novembre en Occitanie… Pour faire face à cet afflux supplémentaire, les capacités régionales de réanimation (469 places autorisées habituellement) sont progressivement étendues. En Occitanie, nos établissements hospitaliers disposent actuellement de 551 places en soins critiques avec leurs équipes dédiées. Cette capacité sera progressivement réévaluée encore.

Actuellement, 90% de ces places sont occupées et 1/3 des patients en réanimation sont prise en charge du fait du virus Covid19.

Tous ne sont pas âgés : la semaine dernière, 170 personnes ont été admises en réanimation, 61% d’entre elles avaient plus de 65 ans, mais 39% étaient bien plus jeunes… La situation actuelle nous impose à tous un effort supplémentaire dans le respect des mesures de distanciation sociale : moins de contacts, c’est moins de contaminations et moins de cas graves à prendre en charge par nos soignants.

Pour éviter que ces cas graves aient le visage de nos proches, parents ou amis, les gestes barrières doivent encore être renforcés pour lutter contre le virus dans tous nos lieux de vie, y compris dans notre environnement privé.