Occitanie - Les vins Occitanie Sud de France et l'agroalimentaire régional se relancent en Chine

Les vins Occitanie Sud de France et l’agroalimentaire régional se relancent en Chine

Dans un contexte sanitaire contraignant en termes de déplacement à l’international, l’agence AD’OCC et la Maison de la Région Occitanie à Shanghai poursuivent leurs missions de prospection et de valorisation des produits Occitanie Sud de France en Chine.

La crise sanitaire ayant mis à mal l’accès à l’Empire du milieu pour les étrangers, la Maison de la Région Occitanie à Shanghai est un atout essentiel et un relais indispensable. Elle permet aux producteurs régionaux de mobiliser simplement et rapidement les acheteurs chinois, d’assurer une grande réactivité dans les actions mises en place.

AD’OCC avec les entreprises régionales d’Occitanie gardent cet esprit de conquête en Chine, la priorité géographique de l’agence régionale sur un marché où la reprise est effective et l’un des premiers à reprendre en présentiel.

En Chine, les missions Nord (août) et Sud (septembre) ont permis de cibler principalement des villes secondaires et de continuer à mailler le territoire chinois. Sur les 6 villes ciblées, plus d’un millier d’acheteurs professionnels (identifiés et sélectionnés par les équipes de la Maison de la Région) sont venus à la rencontre d’exportateurs (qui ont un représentant sur place) et d’importateurs de vins d’Occitanie. Ils ont aussi pu découvrir une gamme de produits agroalimentaires d’entreprises régionales. Le salon Tang Jiu Hui à Jinan (octobre) a également permis aux exposants régionaux vins de l’espace Occitanie-Sud de France de poursuivre leur développement commercial.

Dans le but de gagner des parts de marché en Chine, les actions de valorisation sous la houlette d’AD’OCC et de la Maison de la Région de Shanghai continuent et se poursuivent durant l’automne 2020. Du 5 au 10 novembre : China International Import Expo (vin, agroalimentaire et séminaire attractivité), du 10 au 12 novembre : Shanghai Prowine China (vin), du 10 au 12 novembre : Shanghai FHC (Agroalimentaire).

Crédit Photo : Agence AD’OCC