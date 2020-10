Toulouse - Une belle initiative pour pallier à la fermeture du Salon Vins & Terroir

Une belle initiative pour pallier à la fermeture du Salon VINS&TERROIR de Toulouse.

Chaque année nous participons au Salon Vins et Terroir de Toulouse, qui a lieu au Parc des Expositions et pour la première fois il aurait eu lieu au nouveau MEETT.

Mais pour des raisons sanitaires du au COVID, le 29 Septembre dernier, les organisateurs du salon ont pris la décision d’annuler ce rendez-vous annuel. Ce salon était prévu les 30 – 31 octobre et 1er novembre 2020, (cf. communiqué des organisateurs du salon ), par conséquent, Bertrand Gourdou Guilhem, propriétaire du CHATEAU GUILHEM, en AOC MALEPERE, a décidé de ne pas baisser les bras ! Il a donc réuni, deux autres co participants au Salon Vins et Terroir, pour organiser un DRIVE, afin de permettre à ses clients de pouvoir commander et retirer en toute sécurité ses vins, en commandant sur leurs sites internet.

« En effet, chaque année, je réalise environ 10 000 € de chiffres d’affaire, ce qui est très important pour ma structure et surtout cela me permets de rencontrer ma clientèle de particuliers et d’échanger sur la qualité de nos vins. Ne pas être présent sur ce genre de salon est très pénalisant pour la fidélisation de notre clientèle, qui aime déguster avant d’acheter ! Et comme à chaque nouveau salon, nos millésimes changent, ils aiment retrouver nos nouveautés !. Une manière digitale pour faire face à ces contraintes sanitaires, ce qui nous permets de nous réinventer afin de maintenir notre activité ! ». Assure Bertrand GOURDOU GUILHEM.

Ainsi, ils seront donc 3 producteurs :

le Château GUILHEM, qui produit des vins biologiques en AOP MALEPERE, tout proche de Toulouse ;

le Domaine RICHOU, qui produits vins biologique sur les rives de la LOIRE, en AOC ANJOU et AOC SAVENIERES

les whiskies BLACK MONTAIN, produit par quatre Toulousains sur la Montagne Noire.

Vous pouvez commander leurs vins sur leurs website et retirer vos commandes sur le Parking de l’agence Cartoon, le Vendredi 30 Octobre de 17h à 20h, le Samedi 31 Octobre de 10h à 19h et le Dimanche 1er Novembre de 10h à 13h, au 1 rue Firmin Boissin 31400 Toulouse (Proche de la Cité de l’Espace).