Toulouse - 2e édition du Rallye des Pépites Toulousaines

2e édition du Rallye des Pépites Toulousaines - Rendez-vous le samedi 5 décembre - Inscriptions ouvertes !

Le Rallye des Pépites s'adapte à l'actualité et propose, pour sa 2e édition toulousaine un format en partie digitalisé. Les équipages se connectent depuis leur domicile via des liens de visioconférence et sur l'application dédiée, pour favoriser les échanges directs sans contact physique. Grâce à une mallette remplie d'accessoires liés aux Pépites, les participants répondent de façon dynamique et interactive aux quiz, activités sportives ou de réflexion qui leur sont proposés. Un nouveau terrain de jeu, testé avec succès à Limoges en septembre et Bordeaux le 10 octobre dernier, qui permet aux Pépites* d'amener les équipages à la découverte de leurs métiers façon « vis ma vie ».

* Une Pépite = une entreprise qui fait découvrir ses métiers aux équipages

Le Rallye des Pépites en quelques mots

Ouvert à tous, le Rallye des Pépites invite ses participants à partir à la découverte des entreprises du territoire à travers un jeu de piste ludique et divertissant, où différents challenges sont proposés aux équipes (un équipage = 4 personnes).

Pour cette nouvelle édition, les équipages commencent par récupérer au drive leurs totbags, paniers repas et mallettes entreprises. Retour ensuite à domicile pour les participants qui prennent connaissance du programme de la journée via l'application mobile dédiée. La mallette, remplie d'objets liés aux Pépites, leur permet de répondre de façon dynamique, créative et interactive aux challenges qui leur sont proposés pour vivre une immersion totale dans l'entreprise.

Le lancement et la clôture de la journée se font en direct mais sans rassemblement, via Facebook Live et en visioconférence. La cérémonie de clôture est également l'occasion d'annoncer les noms des équipages gagnants !

Ils ont testé ce nouveau format à Limoges et Bordeaux et témoignent

« Journée de partage et de bonne humeur. Découverte d'entreprise, impro, création. Super organisation ! Encore merci pour cette journée enrichissante dans ce contexte vraiment particulier ! »

« Bon moment de partage et de découverte. Le COVID ne nous aura pas empêché de promouvoir ensemble la diversité, la mixité et l'égalité professionnelle ! Bravo à l'équipe Rallye des Pépites »

Le mot d'Ethel Le Bobinnec, Présidente et Fondatrice de l'événement

« Le Rallye des Pépites a plusieurs objectifs. Permettre à la fois :

> Aux entreprises de présenter leurs métiers à des publics variés sous l'angle de la mixité et de l'entrepreneuriat au féminin ; mais aussi fédérer leurs salariés, travailler sur leur marque employeur et pourquoi pas recruter leurs futurs collaborateurs ;

> Aux équipages de découvrir différentes professions en participant à un véritable « vis ma vie ». Ils forment une équipe en famille, entre amis ou même collègues et sont étudiants, salariés, retraités, curieux de leur patrimoine économique, à la recherche d'un emploi... »

> Et pour cette nouvelle édition ?

« En raison de l'actualité, nous avons réinventé et adapté le Rallye des Pépites. Il était primordial de conserver l'esprit de partage et de convivialité entre les membres de l'organisation, les équipages et les Pépites pour cette 2e édition. Nous avons donc pensé ce nouveau format qui, grâce au direct et aux challenges adaptés et interactifs, permet de conserver la dynamique de l'événement ».

Nouveauté : le Rallye des Pépites ouvre ses portes aux apprentis

En réponse collaborative à l'appel à projet « Prépa Apprentissage #Démarretastory » lancé par le Ministère du Travail, l'Afpa a sollicité le Rallye des Pépites pour participer à la réalisation du projet « Game of Jobs » : ouvrir ses portes aux apprentis. Objectifs : aborder l'orientation professionnelle sous un nouvel angle avec une approche éducative disruptive et, pour certaines entreprises Pépites, recruter leurs futurs apprentis.