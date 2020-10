Ariège - Festival : Les Grands Rendez-Vous de Marie Cantagrill

Festival “Les Grands Rendez-Vous de Marie Cantagrill” Concert “Découverte” : le charme de la Harpe!

L’une des harpistes les plus prometteuses de sa génération, Mélanie Laurent, Médaillée d’Or du grand Concours international de Bloomington (Etats-Unis), sera à Saint-Girons, le vendredi 20 novembre prochain!

C’est dans le cadre du Festival, “Les Grands Rendez-Vous de Marie Cantagrill”, que l’association “Musique et Partage en Couserans” organise ce nouveau “Concert Découverte” et invite cette belle artiste programmée dans de nombreux festivals à travers le monde (Cardiff, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Xi’an, Milan et Turin ) et régulièrement appelée à jouer au sein des grands orchestres parisiens, parallèlement à sa carrière de soliste ( Orchestre de l'Opéra National de Paris, Orchestre National de France, Orchestre National d’Ile de France).

Outre sa médaille d’Or à l'USA International Harp Competition en 2019, elle a également remporté le Premier Prix du Concours International Léopold Bellan en 2017, ainsi que le Prix Internet Bellan en 2018, et elle est soutenue par la fondation Meyer et les Fonds de Tarrazi.

Lors de sa venue, Mélanie Laurent sera dans son domaine de prédilection : le recital! Elle proposera un très beau programme, avec des pièces de Georg Friedrich Haendel , Brahms, Albeniz, Jacques de la Presle, Mickhail Mchedelov,etc .

Un moment précieux de découverte de la harpe dans un univers de charme !

Vendredi 20 novembre à 18h , Salle Max Linder –Saint-Girons -09200

Renseignements à Musique et Partage en Couserans : 06 83 58 49 08